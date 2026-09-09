Baleares registra 35 fallecimientos por suicidio y más de 2.100 atenciones hasta agosto

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Salud Mental lanza una campaña para concienciar de que "cualquiera puede tener un papel importante en la prevención del suicidio" PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio de emergencias sanitarias del SAMU 061 ha recibido 2.138 llamadas por ideaciones o intentos autolíticos, con 35 fallecimientos registrados, entre enero y agosto de este 2026 en Baleares.

Las cifras, según ha indicado la Conselleria de Salud en un comunicado, se acercan a las del conjunto de 2025, cuando se registraron 2.488 llamadas, una media de 6,8 al día, con un resultado final de 49 fallecimientos.

Baleares, de acuerdo con los datos provisionales registrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) citados por Salud, registró 94 suicidios a lo largo de 2025, 70 de hombres 7 24 de mujeres. Son cuatro menos que en 2024, cuando se registraron 98.

En el conjunto de España sigue siendo la principal causa externa de muerte y el año pasado se cobró 3.808 vidas, siempre de acuerdo con los datos provisionales del INE.

UNA NUEVA CAMPAÑA

La Dirección General de Salud Mental del Govern lanzará, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio que se conmemorará este jueves, una iniciativa titulada '#CadaConversaCompta'.

Se trata de una serie de vídeos protagonizados por personas con experiencia propia y profesionales del IBSalut y de diferentes entidades que, según ha informado la Conselleria, giran alrededor de la idea de que "cualquier persona puede tener un papel importante en la prevención del suicidio".

"No es necesario tener todas las respuestas ni saber exactamente qué decir. A menudo, lo más importante es estar, escuchar, mostrar interés y hacer saber a la otra persona que no está sola", ha señalado el departamento que dirige la consellera Manuela García.

Según la Conselleria, está demostrado que hablar del suicidio de manera responsable no incrementa el riesgo, sino que ayuda a detectar el sufrimiento, favorece la instigación de ayuda y contribuye a reducir el estigma. Por eso, a través de esta campaña, se busca hacer un llamamiento a la ciudadanía a "hablar, escuchar, acompañar y buscar apoyo cuando sea necesario".

OTRAS ACCIONES DE SALUD MENTAL

A esta iniciativa se le suman otros programas de prevención y sensibilización de suicidio, entre los que destacan novedades como la alfabetización en prevención del suicidio de la comunidad universitaria.

Llevado a cabo en colaboración con la Universitat de las Illes Balears (UIB), ha permitido formar a cerca de 300 alumnos en sensibilización y prevención del suicidio a lo largo de lo que va de año, ejercicio que se prevé cerrar con al menos 300 estudiantes formados más.

Este año también se ha puesto en marcha el equipo de atención a personas con enfermedad o dolor crónico y riesgo de suicidio que apoya a los programas de atención y prevención del suicidio que ya funcionan desde hace años en los hospitales públicos.

Para este mes de diciembre hay programadas dos ediciones formativas sobre cómo actuar en caso de riesgo para actuaciones de bomberos, 112, 061 y policías. También se prevé formar a 300 policías locales a lo largo del primer semestre del 2027.

De forma paralela, la Dirección General de Salud Mental y el Servicio de Salud han iniciado los trabajos para crear un sistema de vigilancia epidemiológica de la conducta suicida en Baleares, cuyo objetivo es "transformar datos dispersos en conocimiento útil para mejorar la prevención".

Este proyecto también buscará identificar las necesidades de interoperabilidad, circuitos de intercambio de información y mecanismos de gobernanza de datos que garanticen un uso seguro, coordinado y eficiente de la información disponible.

Para llevarlo a cabo, se contará con el apoyo científico y técnico especializado de un equipo de investigación de la UIB. La Conselleria de Salud destinará 78.169 euros a este proyecto, procedentes de los fondos que el Ministerio de Sanidad destina a las comunidades autónomas dentro de la línea de vigilancia de la salud mental.

En España existen recursos de ayuda ante ideaciones suicidas, como el Teléfono de la Esperanza (717003717, en Baleares 971461112), la línea de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad (024), y el 112, que dispone de profesionales de psicología. El Teléfono de la Esperanza en Baleares es el 971461112.