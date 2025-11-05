Baleares registra 4.345 vacantes de empleo en Infojobs en octubre, un 16,5% más que hace un año

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Infojobs ha registrado en octubre un total de 4.345 vacantes de empleo en Baleares, lo que supone un 16,5% más que las que había en el mismo mes de 2024.

En comparación con el mes de septiembre, según los datos publicados este miércoles por la plataforma de empleo, en las Islas hay 943 vacantes menos, es decir, una bajada del 17,8%.

A nivel nacional, Infobos ha registrado en octubre un total de 239.603 vacantes de empleo en España, una cifra que se mantiene respecto a hace un año (241.022 puestos de trabajo ofertados) y sube un 5% en comparación con septiembre, cuando la plataforma reportó 227.988 vacantes.

Las categorías relacionadas con las campañas de gran consumo como compras, logística y almacén (con el 18% del total); comercial y ventas (14%); atención al cliente (9,5%); y venta al detalle (4%) engloban casi la mitad de las vacantes publicadas en la plataforma en octubre (45,5%).

Igualmente, atención al cliente y compras, logística y almacén son, además, las que cuentan con más candidatos inscritos (123.447 y 91.076, respectivamente), mientras que comercial y ventas y venta al detalle reúnen 64.543 y 45.208 candidaturas en octubre.

Asimismo, los puestos más demandados son teleoperador, con casi 18.000 puestos de trabajo ofertados; conductor de vehículo de reparto, con 17.350; y mozo de almacén, con 17.000.

Entre las vacantes registradas en el portal en octubre, se publicaron un total de 93.159 puestos de trabajo que ofrecían contrato indefinido, representando el 38,8% de las vacantes que informaban sobre la tipología de contrato. Por otro lado, los contratos de duración determinada, 71.875, representaron el 30% del total en la plataforma.

En lo que respecta al tipo de jornada a realizar, predominaron las vacantes que ofrecían jornada a tiempo completo, representando el 65,5% del total, mientras que el 18,5% de los puestos de trabajo ofrecían jornada parcial.