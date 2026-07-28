Baleares registra la menor rentabilidad de la vivienda de España con un 4,2%, según Fotocasa

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La rentabilidad de la vivienda en venta destinada al alquiler se situó en Baleares en el 4,2% durante el segundo trimestre de 2026, la más baja de España y seis décimas inferior a la registrada hace cinco años, según un estudio de Fotocasa.

Según ha informado el portal inmobiliario en un comunicado, el encarecimiento del precio de compra de la vivienda ha superado al incremento de las rentas del alquiler en la última década, lo que ha reducido la rentabilidad de este tipo de inversiones en el archipiélago.

Con estos datos, Baleares se sitúa como la Comunidad Autónoma con menor rentabilidad, frente al 7,8% de Castilla-La Mancha, que encabeza la clasificación, mientras que la media nacional alcanza el 5,7%.

En Palma, la rentabilidad aumentó ligeramente, al pasar del 4,3% en el segundo trimestre de 2021 al 4,4% en el mismo periodo de 2026, aunque continúa por debajo de otras ciudades españolas.

Por municipios, Llucmajor registra la mayor rentabilidad de Baleares, con un 5,5%, mientras que Santa Eulària des Riu presenta la menor, con un 3,3%.

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, ha señalado que, pese a la baja rentabilidad, la elevada demanda residencial y el atractivo estructural del mercado balear continúan convirtiendo la vivienda en un activo de interés para la inversión.