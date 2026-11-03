Baleares registra un octubre "húmedo" y "muy cálido" con un tercio más de lluvias y una temperatura media de 20 grados

Archivo - Una mujer pasea por el centro de Palma con un paraguas, vista a través de un cristal con gotas de lluvia. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado un octubre "húmedo" y "muy cálido", con un promedio de lluvias de 105 litros por metro cuadrado, lo que supone un tercio más de lo habitual, y con una temperatura media de 20 grados y una anomalía de 1,2 grados.

Según ha explicado este martes en un comunicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se trata del undécimo octubre más cálido desde 1961 en las Islas, donde las temperaturas medias han sido de 20,2 grados en Mallorca; 20,6 grados en Menorca; 20,4 en Eivissa, y 21,7 en Formentera.

Por otro lado, las temperaturas mínimas más bajas se registraron todas el día 10 de octubre y fueron de 5,5 grados en Escorca, Mallorca; 8,9 grados en Ciutadella, Menorca; 8,3 en Sant Joan de Labritja, Eivissa; y 11,6 grados en Formentera.

Las temperaturas mínimas más altas del mes fueron tropicales y registraron 24,7 grados en las localidades mallorquinas de Portocolom (récord diario, con datos desde 1993) y el Faro de Capdepera (récord diario, con datos desde 1989), los días 1 y 3 respectivamente. En Menorca, se contabilizaron 24,3 grados el día 4 en La Mola; en Eivissa 23,2 grados, el día 1, y en Formentera, 23,8 grados el día 2.

Los cuatro primeros días de octubre se registraron numerosos récords diarios de temperatura mínima alta. Entre ellos, destacan los registrados el día 1, 24,1 grados en Port de Pollença (con datos desde 1975); 24,2 grados en Porto Pi (con datos desde 1978); 22,6 en Artà (con datos desde 1997), y 22,1 grados en Llucmajor (con datos desde 1974).

Asimismo, las noches tropicales también han aumentado en Baleares, superando los valores habituales en numerosas estaciones meteorológicas del archipiélago.

Destacan máximos en el Faro de Capdepera, con 12 noches tropicales y de Cabrera con 11 noches, cuando lo normal son nueves en ambas localidades. Además, se registraron siete noches tropicales en Puerto Sóller, La Mola y Formentera; seis en Portocolom, Colònia de Sant Pere, Pollença, Ciutadella y Porto Pi; y cinco en Banyalbufar , el Aeropuerto de Son Bonet, el radar de Llucmajor, Santanyí, Artà, Manacor, Mercadal y Eivissa.

En cuanto a las precipitaciones, octubre ha sido un mes húmedo en Baleares. En promedio llovió 105 litros por metro cuadrado cuando lo normal son 79 litros por metro cuadrado, este dato supone un 33 por ciento o un tercio más de lo normal. La mayor parte de las lluvias registradas en octubre fueron provocadas al paso de la dana Adam, los días 18, 19 y 20.

Por islas, en Mallorca, llovió un promedio de 93 litros por metro cuadrado, siendo lo normal 80 litros por metro cuadrado, un 16 por ciento más de lo normal. En Menorca, en promedio, se recogieron 62 litros por metro cuadrado, un 5 por ciento menos de lo normal, que son 67 litros por metro cuadrado.

En Eivissa se registraron 232 litros por metro cuadrado, cuando lo normal son 77 litros por metro cuadrado, lo que supone un 204 por ciento más (el triple por encima de lo normal). En Formentera se registraron 213 litros por metro cuadrado, un 381 por ciento o casi cinco veces más de lo normal, que son 44 litros por metro cuadrado.

Por último, la Aemet ha indicado que octubre fue, en general, normal en cuanto a días con viento fuerte en Baleares. La racha de viento más fuerte de octubre se registró en Cabrera, dónde se alcanzaron los 92 kilómetros por hora del noreste el día 18.