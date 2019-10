Baleares registró dos víctimas mortales por incendio en 2018, una tasa de 1,77 fallecidos por millón de habitantes

Publicado 18/10/2019 15:04:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baleares registró el año pasado dos víctimas mortales por incendios en edificios, lo que arroja una tasa de 1,77 fallecidos por millón de habitantes, la tercera más baja del país por detrás de Madrid y Cataluña, según un informe de Fundación Mapfre.

En concreto, las víctimas fueron dos varones, uno entre los 50 y los 54 años de edad y otro entre los 85 y los 89. Suponen el 1,6% por ciento del total nacional. Ninguno de estos dos casos se produjo en una vivienda.

En 2018, los servicios de Bomberos de los Consells Insulars y del Ayuntamiento de Palma realizaron conjuntamente un total de 8.093 intervenciones: 2.544 de ellas por incendio (661 en edificios, 525 en viviendas), 3.077 de salvamento y 2.460 asistencias técnicas.

En toda España, un total de 123 personas fallecieron en incendios durante el año 2018, la cifra más baja de los últimos nueve años. Fundación Mapfre celebra que han muerto por este motivo un 42% menos que en 2017, pero lamenta que el primer trimestre de 2019 ha sido el peor desde 2010, con un total de 75 víctimas.

El estudio 'Víctimas de incendios en España 2018', realizado por Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) ha sido presentado este viernes en Madrid. El trabajo destaca que casi cinco de cada diez víctimas mortales son mayores de 65 años y que los meses con más fallecidos transcurren entre octubre y marzo, cuando mueren más personas que en el resto del año.

Entre los fallecidos, seis de cada diez eran hombres y el 58,8 por ciento murieron por intoxicación, mientras que las quemaduras segaron la vida a 33 personas.

El estudio de Mapfre expone también que las principales causas de los incendios durante 2018 fueron los aparatos productores de calor, tales como radiadores y braseros, entre otros, que produjeron 15 muertos; seguidos de los incidentes eléctricos, que dejaron una docena de fallecidos. Además, ha vuelto a subir el número de víctimas por fumar, con un total de ocho personas.

Durante los meses más fríos del año, los que van de octubre a marzo, registraron el 69,1 por ciento de los fallecidos, es decir 85 víctimas, de las cuales un total de 74 fueron en viviendas. El peor mes fue febrero, cuando perdieron la vida 17 personas.

El estudio observa un incremento de personas mayores que viven solas y "algunas malas costumbres" de calefacción principalmente en áreas rurales, debido principalmente al uso de braseros, estufas sin mantenimiento, chimeneas desprotegidas y aparatos eléctricos obsoleto, lo que se traduce en que cerca del 45 por ciento de los fallecidos en incendios en 2018 eran mayores de 65 años de edad.

Respecto al origen del fuego, el salón es la dependencia del hogar donde se producen más incendios, con un 33 por ciento, seguido de cerca por el dormitorio (22%) y la cocina (5%).

CÓMO PREVENIR EL FUEGO Y CÓMO ACTUAR EN CASO DE INCENDIO

El informe de Fundación MAPFRE y la APTB propone una guía, 'Vía de la supervivencia' que incluye pautas a seguir para prevenir un incendio entre las que destaca no sobrecargar enchufes, no poner aparatos de calor cerca de cortinas y no desatender una vela.

Además, explica el procedimiento a seguir si se desata un fuego, que pasa por evaluar la situación, siempre sin asumir riesgos; si no hay peligro, intentar apagarlo; si no se puede, alertar a todos los ocupantes de la vivienda para realizar la evacuación de manera ágil y ordenada, cerrando la puerta al fuego.

La guía destaca también que si se puede salir de la vivienda se haga sin recoger nada, excepto las llaves si están realmente a mano, no usar el ascensor y llamar al 112 desde fuera. En el caso de que no se pueda evacuar la vivienda, hay que llamar al 112, cerrar las puertas, tapar con paños húmedos las rendijas, dejarse ver desde la ventana y, sin perder la calma, esperar la llegada de los bomberos.

Otras recomendaciones pasan por aprender a utilizar un extintor o instalar un detector de humos correctamente. La Fundación y APTB organizan desde hace quince años la Semana de la Prevención de Incendios, que llevan a cabo junto con los Servicios de Extinción y Prevención de Incendios en 35 ciudades españolas para que aprendan a actuar en caso de incendio en el hogar.