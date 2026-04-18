Baleares rinde homenaje a más de 700 donantes habituales de sangre. - CAIB

PALMA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares (Bstib) ha celebrado este sábado en el Hospital Comarcal de Inca el acto Planeta Solidaris, un homenaje a los donantes de sangre de Mallorca que han alcanzado entre 20 y 250 donaciones, en reconocimiento a una trayectoria de compromiso sostenido con la salud de toda la ciudadanía.

En total 717 personas donantes han sido distinguidas este año, en un acto que ha puesto en valor la importancia de la donación regular y la necesidad de reforzar la base de donantes, especialmente en un contexto en el que las reservas de sangre están constantemente bajo mínimos.

Durante el 2025, el Bstib registró 36.408 donaciones de sangre realizadas por 21.051 donantes, con un índice de repetición de 1,73 donaciones por donante. El 2,5 por ciento de la población balear en edad de donar participa en este gesto solidario.

El 13,2 por ciento de las personas donantes fueron nuevas incorporaciones, un indicador clave para garantizar el relevo generacional del sistema.

Los 717 donantes reconocidos incluyen trayectorias que van desde las 20 a las 250 donaciones. La mayoría se concentran en las franjas iniciales de fidelización, con 219 personas que han llegado a las 20 donaciones y 201 a las 25 donaciones.

De las 717 personas donantes que han superado diferentes hitos de donación, 383 son hombres y 334 mujeres. El grupo más numeroso corresponde al reconocimiento de 20 donaciones, con 219 personas (todas mujeres), seguido de 25 donaciones con 201 personas (todos varones) y 40 donaciones (83 mujeres).

A partir de aquí, los reconocimientos se distribuyen de forma progresiva: 50 donaciones (92 hombres), 60 donaciones (24 mujeres), 75 donaciones (53 hombres) y 100 donaciones, que suman 23 personas (20 hombres y 3 mujeres).

Destacan las 125 donaciones (11 personas: 7 hombres y 4 mujeres), 150 donaciones (5 hombres), 175 donaciones (3 personas: 2 hombres y 1 mujer), 200 donaciones (1 hombre), 225 donaciones (1 hombre) y 250 donaciones (1 hombre) que reflejan una reducción progresiva del número de personas a medida que aumenta el número de donaciones, hecho que evidencia el alto nivel de fidelización y compromiso sostenido por el colectivo donante.

La consellera de Salud, Manuela García, ha aplaudido el trabajo de los profesionales del Banco de Sangre y Tejidos, especialmente en un momento en el que las reservas de sangre se encuentran en niveles bajos.

García ha destacado la labor imprescindible y constante del equipo del Bstib, que garantiza cada día que los hospitales puedan atender intervenciones quirúrgicas, tratamientos hematológicos y situaciones de emergencia, y ha agradecido también la implicación de los donantes como pilar esencial del sistema sanitario.

El acto ha estado acompañado por tres vídeos, con testimonios de profesionales del centro que recuerdan el valor esencial de cada donación y cada proceso asistencial.

En uno de los vídeos, Rosa y Carlos, dos enfermeros del Banco de Sangre, comparten reflexiones que sintetizan su misión. "Sin donantes no hay sanidad, ni pública ni privada. Sin su trabajo, no habría operaciones ni tratamientos hematológicos"; "Nuestra tarea es que el donante se sienta como en casa y que la experiencia sea tan positiva que quiera volver"; "El Banco de Sangre es un espacio de unión, sin distinciones", recoge el vídeo.

En los otros dos vídeos participan personas muy especiales para la sociedad mallorquina y balear, el cantante Jaume Anglada, donante y receptor de transfusiones de sangre y la doctora Ballester, hematóloga miembro del Patronato que rige el Bstib.

El evento, presentado por la gerente del Bstib, Rosa Maria Tarragó, ha contado con una actuación del Conservatorio Municipal de Inca Antoni Torrandell.

El Bstib ha agradecido la implicación de todas las personas donantes y ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando para garantizar unas reservas de sangre suficientes y estables para el conjunto del sistema sanitario de las Islas.