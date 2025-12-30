Baleares sigue liderando el precio de la vivienda y se mantiene por encima de los 4.000 euros por m2 en octubre

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Baleares siguió liderando el precio de la vivienda en octubre, cuando alcanzó los 4.097 euros por metro cuadrado (euros/m2) pese a ser una de las comunidades autónomas con menor crecimiento, un 3,8% interanual.

Son datos publicados este martes por el Consejo General del Notariado en base a las 1.370 operaciones de compraventa que el pasado octubre tuvieron lugar en Baleares, un -7,6% respecto al mismo periodo del año anterior. De estas, 1.097 fueron de pisos y 273 de casas unifamiliares.

El archipiélago se sitúa por debajo del ritmo del crecimiento estatal, que fue del 6,7%. El incremento interanual del precio del 3,8% registrado en Baleares en octubre está lejos del 20,4% de Cantabria, del 17,2% de Navarra, del 16,4% de Asturias o del 14,2% de la Comunidad Valenciana.

No obstante, las Islas lideran el ranking de los precios con sus 4.097 euros/m2. Por detrás, aunque a considerable distancia, están la Comunidad de Madrid (3.549 euros/m2), el País Vasco (3.027 euros/m2), Cataluña (2.278 euros/m2) o Canarias (2.055 euros/m2).

En comparación con las regiones con los precios más asequibles, con lo que en octubre costaba una vivienda en Baleares se podrían comprar más de seis en Extremadura (627 euros/m2), cinco en Castilla y León (806 euros/m2) y cuatro en Castilla-La Mancha (1.006 euros/m2).

Por los que respecta al precio de los pisos, en Baleares alcanzaron los 3.981 euros/m2 el pasado octubre, lo que supone un incremento del 6,7% respecto al mismo periodo de 2024. Las viviendas unifamiliares llegaron hasta los 4.451 euros/m2, un -2,7% interanual.

Las viviendas que se compraron y vendieron ese mes en las Islas tenían de media unos 123 metros cuadrados, un 2,6% más que hace un año. Los pisos tenían unos 97 metros cuadrados (-4,6%) y las casas unifamiliares, unos 220 metros cuadrados (+14,1%).

MÁS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS Y SOCIEDADES

En octubre, los préstamos hipotecarios para la adquisición de las viviendas en Baleares crecieron un 20,2%, por encima de la media nacional del 6,7%, hasta las 666 operaciones.

Su cuantía promedio ascendió hasta los 330.191 euros, lo que supone un incremento interanual del 25,6%.

Por lo que respecta a la constitución de nuevas sociedades, el Consejo General del Notariado señala que en Baleares se crearon 482 en octubre, un aumento del 22,8%. Su capital medio fue de 15.402 euros, un -1,6% respecto al mismo periodo de 2024.