Baleares sigue liderando el precio de la vivienda pese a ser la comunidad que menos crece

PALMA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baleares sigue liderando el precio de la vivienda, con una media de 3.938 euros por metro cuadrado (euros/m2), pese a ser, con un 2,3% interanual, la comunidad autónoma en la que menos crece.

Son datos publicados este jueves por el Consejo General del Notariado en base a las viviendas que se compraron durante el pasado mes de septiembre, pero que no tienen en cuenta las que se tasaron, registraron o pusieron a la venta.

El informe de los notarios revela que el precio de la vivienda en el archipiélago supera con creces al registrado en la Comunidad de Madrid (3.493 euros/m2), el País Vasco (3.007 euros/m2) y Cataluña (2.315 euros/m2).

No obstante, es la comunidad en la que menos ha crecido el precio --solo está por encima de Navarra, donde se ha mantenido estable-- por detrás de Cataluña (2,6%), Andalucía (2,8%), el País Vasco (4,3%) o Andalucía (4,3%). También está por debajo de la media nacional, del 6,3%.

En La Rioja, por el contrario, el precio ha crecido un 32,4% respecto al mismo periodo de 2024 pero sigue soportando un precio tres veces más bajo que Baleares, de 1.334 euros/m2. Todavía más diferencia hay con los de Castilla y León (968 euros/m2), Castilla-La Mancha (805 euros/m2) o Extremadura (690 euros/m2).

Desde enero de 2023, el primer mes sobre el que los notarios facilitan información, Baleares no ha dejado de liderar el ranking de precios en toda España.

LOS PISOS, MÁS CAROS PERO MÁS PEQUEÑOS

Por tipos de vivienda, en el conjunto de España se realizaron 43.735 compraventas de pisos (+3,1%) y 15.110 de viviendas unifamiliares (+10,7%). En Baleares fueron 994 (-4,9%) y 286 (+24,3%), respectivamente.

La media nacional del precio de los pisos tuvieron un ascenso del 7,8% con respecto al mismo mes del año anterior hasta alcanzar los 2.230 euros/m2, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.466 euros/m2, un aumento del 5,4%.

En el archipiélago, por el contrario, los primeros alcanzaron los 3.850 euros/m2 (+9,7%) y los segundos los 4.088 euros/m2 (-11,3%).

La superficie de las viviendas compradas durante el pasado mes de septiembre, por otra parte, registró un descenso del 0,8% a nivel nacional, aunque con una evolución desigual entre las comunidades.

En ocho se produjeron descensos, en dos apenas hubo variación y en siete hubo incrementos. Entre estas últimas se encuentra Baleares, aunque con un moderado 0,7% y una superficie media de 123 metros cuadrados.

Entre los pisos vendidos en Baleares la superficie media fue de 99 metros cuadrados (-4,1%) y entre las viviendas unifamiliares, de 202 metros cuadrados (+1,9%).

LAS COMPRAVENTAS SE ESTABILIZAN Y LAS HIPOTECAS CRECEN

Del estudio del Consejo General del Notariado también se desprende que el número de operaciones de compraventa se redujo en cuatro comunidades y se incrementó en las otras 13.

Baleares, con una subida interanual del 0,4% hasta las 1.280 operaciones, es la que registra unas cifras más bajas de este segundo grupo y, por lo tanto, la que se queda más lejos de la media nacional del 5%.

Las hipotecas crecieron un 11,4% interanual en el conjunto de España hasta alcanzar las 29.614 operaciones, con una cuantía promedio de 183.118 euros (+15,2%). Poco más del 50% de las compraventas se financiaron mediante un préstamo hipotecario, que supuso de media el 72,5% del precio.

En Baleares las hipotecas crecieron un 14,9%, en la línea alcista registrada en todas las comunidades autónomas y por encima de la media nacional, hasta los 624 préstamos.

Por último, durante el mes de septiembre se constituyeron 10.565 nuevas sociedades en todo el país, un crecimiento del 13,9% respecto al mismo mes de 2024. En el archipiélago el aumento fue ligeramente superior, del 17,6%.