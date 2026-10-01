Baleares suma 85 incendios forestales y 36 hectáreas afectadas hasta septiembre

Archivo - Un helicóptero echa agua a una zona afectada por un incendio, a 28 de mayo de 2024, en s'Albufera, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado en los primeros nueve meses del año 85 incendios forestales que han afectado a 36,46 hectáreas (ha), según los datos facilitados por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Mallorca ha sumado 55 incendios, el 65% del total, que han afectado a 29,61 hectáreas, el 81% del conjunto del archipiélago. Le ha seguido Eivissa con 21 incendios (25%) y 4,7 hectáreas (13%), Formentera con seis fuegos (7%) y 0,34 hectáreas (1%) y Menorca con tres incendios (4%) y 1,81 hectáreas (5%).

El próximo 15 de octubre acabará la época de peligro alto de incendio forestal, pero el riesgo seguirá existiendo por lo que se solicita a la ciudadanía "sentido común y mucha precaución".