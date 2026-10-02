Baleares supera los 682.000 afiliados a la Seguridad Social en septiembre, un 4,45% más que hace un año

Archivo - Una persona trabaja en un bar. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado en septiembre 682.486 afiliados a la Seguridad Social, 29.079 más respecto al mismo mes de 2025 y un 4,45% más.

Respecto al mes anterior, el archipiélago pierde 11.326 afiliados, un -1,63%, según los datos hechos públicos este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En Baleares el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 568.541 cotizantes, de los cuales 9.685 están registrados como trabajadores del hogar y 2.911 como trabajadores agrarios.

Además, hay 110.291 personas inscritas en el régimen de autónomos y 3.654 en el de trabajadores del mar.

En el noveno mes del año, había en Baleares 104 trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), de los cuales 58 son mujeres y 46 son hombres.