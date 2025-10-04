Baleares supera los migrantes llegados en patera del año pasado y bate su récord histórico

Archivo - Una patera localizada en la costa de Mallorca. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baleares, con las 5.909 personas llegadas en patera a sus costas en lo que va de año, ha superado los registros de 2024 y ha batido su récord migratorio.

Ha sido este sábado, con la llegada de tres pateras con 40 personas a Formentera y Mallorca, cuando se han superado los 5.882 migrantes que, según el Informe Anual de Seguridad Nacional, arribaron al archipiélago el año pasado.

Esta cifra era la más elevada registrada hasta el momento en Baleares, que a su vez fue un 158% mayor que la de 2023. En poco más de nueve meses de 2025 ha vuelto a superarse el récord al alcanzar los 5.909 migrantes.

El cálculo sale de sumar las 5.827 personas que --de acuerdo con el Ministerio del Interior-- llegaron a las Islas hasta el 30 de septiembre y las 82 que --según la Delegación del Gobierno en Baleares-- lo han hecho en lo que va de octubre.

Al cierre del mes pasado habían llegado 2.661 migrantes más que en el mismo periodo del año pasado, lo que supone un incremento interanual del 84%. Lo hicieron a bordo de 314 pateras, 124 más (65,3%) que en 2024, según Interior.

Los últimos meses del año suelen ser algunos de los más activos en lo que a la llegada de pateras respecta. Por ejemplo, entre octubre y diciembre del año pasado arribaron a Baleares 2.716 migrantes por vía marítima, cerca del 45% del total del año.

Organizaciones como Caminando Fronteras han alertado de la desaparición de decenas de personas mientras trataban de llegar en patera a Baleares a lo largo de este 2025. Solo hasta mayo la ONG calcula que perdieron la vida 328 personas en la ruta argelina, buena parte de ellos rumbo a las Islas.

Más de 40 cuerpos de posibles migrantes han llegado sin vida a las costas del archipiélago o han sido localizados en aguas próximas a estas, de acuerdo con el recuento de la Delegación del Gobierno.

EN EL CENTRO DEL DEBATE POLÍTICO

A raíz del incremento de pateras llegadas a Baleares durante este año, la inmigración ha pasado a situarse en el centro del debate político y ha generado fricciones entre administraciones y partidos.

El Govern ha reiterado en numerosas ocasiones su imposibilidad de atender a tantos migrantes y ha reclamado al Ejecutivo central que asuma sus competencias para dar una respuesta a la crisis migratoria.

Entre otras cuestiones, ha reclamado el despliegue de los efectivos de Frontex o que se llegue a un acuerdo diplomático con el gobierno de Argelia para que frene la salida de embarcaciones irregulares desde sus costas.

Otro de los asuntos derivados de llegada de migrantes que ha generado disparidad de posturas entre la administración autonómica y la estatal ha sido la acogida de menores extranjeros no acompañados.

Mientras el Gobierno ha puesto en marcha un mecanismo para poder descongestionar los sistemas de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla --y al que puede sumarse cualquier comunidad que triplique su capacidad ordinaria--, el Ejecutivo regional se ha opuesto de plano y ha presentado varios recursos judiciales.

Los partidos de la izquierda como MÉS per Mallorca y el PSIB han sido muy críticos con la postura del Govern, mientras que Vox, que ha apoyado a los 'populares' durante buena parte de la legislatura, ha sido quien se ha opuesto a la llegada de migrantes de forma más dura.

La migración, según reconoció el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, será uno de los temas que la presidenta Marga Prohens pondrá sobre la mesa en el discurso que dará el martes en el Debate de Política General que se celebrará en el Parlament.