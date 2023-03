Baleares tendrá un Centro de Nacimientos para garantizar que las mujeres puedan tener un parto desmedicalizado

Armengol presenta el proyecto de infraestructura en las casas de Son Espases Vell



PALMA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Baleares tendrá un Centro de Nacimientos "pionero" en las mismas Islas y en España para garantizar que las mujeres puedan tener un parto desmedicalizado en un entorno "amable" y "seguro", que se ubicará en las casas de Son Espases Vell y tendrá tres habitaciones con salida al exterior.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha presentado este sábado el proyecto arquitectónico del nuevo Centro de Nacimientos del Hospital Universitario de Son Espases, acompañada de la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez.

En rueda de prensa, recogida en una nota posterior, Armengol ha destacado que "no hay mejor finalidad para las casas de Son Espases Vell que una Casa de Nacimientos pionera en Baleares y en España". "Me hace sentir muy orgullosa que conozcan Baleares en todo el Estado por garantizar los derechos de las mujeres a poder tener un parto de forma no medicalizada, en un espacio absolutamente seguro y ayudadas por las matronas", ha enfatizado.

La infraestructura, ha explicado Armengol, supone 2,1 millones de euros "de inversión en presente y en futuro, que da salida al deseo de muchas mujeres de tener este parto en el gran tesoro que tenemos, la sanidad pública". Tendrá un plazo de ejecución de 12 meses.

Por su parte, la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha asegurado que esta casa "será una experiencia que cuenta con todas las garantías sanitarias en un proceso que las matronas llevarán a cabo de forma totalmente natural".

La infraestructura tendrá tres habitaciones individuales con acceso directo al exterior, lo que beneficiará a las mujeres durante el proceso del parto, ya que en ocasiones requiere horas y es necesario mucho movimiento para aliviar las sensaciones. Cada habitación tendrá una superficie de 33 metros cuadrados, con baño.

Según el proyecto arquitectónico elaborado por la UTE Soler Herrera Montis, el Centro de Nacimientos --rodeado de una zona verde y orientado a la sierra de Tramuntana-- tendrá una entrada independiente desde la calle, tal y como establecen los estándares, y dispondrá de una vía rápida a los servicios de soporte del Hospital en caso de necesidad. El objetivo es crear un continuo entre el hogar de la mujer y el Centro mediante un entorno respetuoso que transmita seguridad, calidez y serenidad.

En total, las instalaciones tendrán una superficie construida de 822 metros cuadrados repartidos en dos plantas y en diferentes espacios para el acompañamiento de la mujer durante el embarazo, el parto y el postparto, y también del recién nacido hasta que reciban alta. Se han diseñado espacios lo más abiertos posible para facilitar la comunicación entre las familias y los profesionales, que invitarán al intercambio de experiencias e inquietudes entre las familias con el mínimo posible de barreras arquitectónicas.

El objetivo del Centro de Nacimientos es ofrecer a las mujeres con gestaciones de bajo riesgo un modelo asistencial público de continuidad de cuidados liderado por matronas durante el embarazo, el parto y el postparto, en un entorno seguro extrahospitalario y que mantenga a la mujer y su bebé en el centro de los cuidados.

Con el fin de garantizar el éxito de este nuevo modelo, será imprescindible la correcta continuidad de los cuidados desde la atención primaria, el Centro de Nacimientos y los servicios de apoyo del Hospital, por lo que la mujer y su familia perciban una comunicación fluida entre todos.

A la presentación también han asistido el director general del Servicio de Salud, Manuel Palomino; el gerente del Hospital Universitario Son Espases, Josep Pomar, y el gerente de Atención Primaria de Mallorca, Miquel Caldentey, entre otras autoridades.