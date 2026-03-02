Baleares, tercera CCAA en la que más sube la vivienda usada, un 2.62%, según pisos.com

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vivienda de segunda mano en Baleares en febrero de 2026 tuvo un precio medio de 5.147 euros por metro cuadrado, lo que supone un encarecimiento del 0,14% respecto a enero y del 2,62% respecto a febrero de 2025, lo que sitúa el archipiélago como tercera CCAA que más crece, según pisos.com

En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en febrero de 2026 registró un precio medio de 2.435 euros por metro cuadrado, arrojando un ascenso mensual del 0,39%. De un año a otro, la cifra registrada marcó una subida del 3,54%.

Para el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, la falta de oferta sigue siendo el factor clave. "En grandes ciudades, pero también en capitales medianas y en buena parte del litoral, el stock disponible es reducido y la rotación es rápida. Muchas viviendas se venden en cuestión de días", ha afirmado.

Palma, por su parte, fue la tercera capital más cara de España, con un repunte mensual del 0,34%, el noveno incremento nacional más acusado. De un año a otro, Palma creció un 1,55%, la décima subida nacional más llamativa. Con 5.333 euros por metro cuadrado en febrero de 2026, Palma fue la tercera capital de provincia más cara.