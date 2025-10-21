Baleares es la tercera CCAA con mayor proporción de municipios con renta alta de España

Archivo - Centro de Palma - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baleares es la tercera comunidad con mayor proporción de municipios con renta neta anual alta por habitante de España, un 49,3%, solo por detrás de País Vasco (90,9%) y Navarra (69%), y es la segunda con más proporción de renta media alta (43,3%).

Así se desprende del 'Atlas de Distribución de Renta de los Hogares' del año 2023 publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Baleares ha subido dos posiciones en cuanto a la proporción de municipios con renta alta, puesto que en 2022 se situaba como la quinta comunidad con mayor proporción, mientras que se mantiene en cuento en las rentas medias altas.

La distribución de municipios por comunidad autónoma y rango de renta neta anual media por habitante revela que en Baleares ningún municipio tiene renta baja, mientras que cinco municipios tienen renta media baja. Por otro lado, 29 y 33 municipios tienen renta media alta y alta, respectivamente.

En Baleares, la renta neta anual media por habitante en 2023 es de 16.118 euros, lo que representa un aumento del 9,3% en comparación con el año anterior, cuando la renta media se situó en 14.740.

En la serie 2015-2023, la renta neta anual media por habitante en el archipiélago ha pasado de 11.213 euros a los 16.188.