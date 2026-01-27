Baleares tiene casi 20.000 hogares con todos sus miembros en paro

Archivo - Oficina del SOIB en la calle Miquel Marqués de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha cerrado el 2025 con un total de 19.500 hogares con todos sus miembros en paro, lo que supone un incremento superior al 90% en comparación con el trimestre anterior (10.100), según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los datos de la EPA, entre octubre y diciembre, los hogares del archipiélago con todos sus integrantes ocupados se situaron en 330.100. Por su parte, los hogares con al menos un activo alcanzaron los 378.700, mientras que no hay ningún activo en 94.100 hogares de las Islas.

En toda España, los hogares con todos sus miembros en paro bajaron en 2025 en 61.200, un 7,3% menos que en 2024, hasta situarse por debajo de los 800.000 y marcar su menor cifra desde el tercer trimestre de 2008, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).