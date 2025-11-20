Baleares tiene más de 32.000 pacientes crónicos complejos identificados y casi 2.500 crónicos avanzados

Momento de unas de las ponencias de la II Jornada Balear de Atención a las Personas con Enfermedades Crónicas. - CONSELLERIA DE SALUD

Baleares cuenta actualmente con 32.006 pacientes crónicos complejos identificados y 2.487 pacientes crónicos avanzados, de acuerdo con el informe de situación del Plan de Atención a las Personas con Enfermedades Crónicas de Baleares.

Estas son algunos de los datos que se han dado a conocer en la inauguración de la II Jornada Balear de Atención a las Personas con Enfermedades Crónicas, que ha tenido lugar en el Hospital Universitario Son Llàtzer, según ha explicado la Conselleria de Salud en un comunicado.

Allí, ha participado la consellera de Salud, Manuela García, que ha estado acompañada por el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, la subdirectora de Cronicidad, Coordinación Sociosanitaria y Enfermedades Poco Frecuentes, Estefanía Serratusell, y el director médico de Son Llàtzer, Javier Agüera.

La consellera ha destacado la "importancia" del modelo balear, "centrado en la persona" y orientado a "garantizar la continuidad asistencial".

En este contexto, ha destacado la figura de la enfermera gestora de casos, una pieza que ha calificado de "clave" en la atención integral, puesto que en estos momentos hay 72 enfermeras gestoras de casos que trabajan en los centros de salud y en los hospitales de agudos y de atención intermedia.

García ha explicado que se encargan de asegurar la coordinación entre niveles asistenciales al facilitar rutas asistenciales diferenciadas y ofrecer una atención "individualizada, respetuosa con los valores, las preferencias de las personas y al dar una respuesta adecuada a sus necesidades según su situación de salud".

"La coordinación de aquellas con los equipos de atención Primaria es fundamental para favorecer el seguimiento de estos pacientes cuando se encuentran en su domicilio", ha destacado.

La jornada ha contado con la presencia del doctor en Medicina Rafael Bengoa, que ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en la Organización Mundial de la Salud y ha acudido para pronunciar la conferencia inaugural, titulada 'Integrar para cuidar mejor. Políticas, liderazgo y acción'.

De este modo, ha subrayado la paradoja de que cada vez haya "más tecnología" pero la población española está "más enferma", y también se ha referido a que "la actual obsesión con la longevidad ha desviado la atención de la esperanza de vida con buena salud". Para corregir esta tendencia ha propuesto gestionar de una forma "más intensa" ese 40% de la población con enfermedades crónicas.

En este sentido, en Baleares se trabaja para consolidar la atención centrada en la persona como eje del modelo de salud para promover una "respuesta integral que respete la singularidad de cada paciente y refuerce su participación activa".

Por otro lado, la atención integrada ha señalado que representa "un reto que hay que trabajar", tanto en el ámbito estatal como en el internacional, para que los sistemas de salud y de servicios sociales "puedan afrontar la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la fragmentación de los cuidados".

"La transformación tecnológica y la interoperabilidad pueden ser elementos de apoyo para lograr una gestión clínica más eficiente y una atención más proactiva al facilitar el seguimiento, la telemonitorización y la toma de decisiones basada en datos", ha puntualizado la Conselleria.

Por otra parte, han sostenido que el "compromiso profesional" y el "trabajo interdisciplinario" son la base para "afrontar los nuevos retos relacionados con la cronicidad garantizando la calidad, la sostenibilidad y los resultados en materia de salud".