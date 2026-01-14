Baleares traslada al Gobierno su intención de que la futura PAC contemple los sobrecostes de la insularidad

Una parcela de campo en Baleares. - CAIB

PALMA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación su intención de que la futura Política Agraria Común (PAC), a partir del año que viene, contemple los sobrecostes derivados de la insularidad.

Así se lo ha trasladado este miércoles el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, a la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio, Ana Rodríguez.

Fernández y Rodríguez se han reunido en Madrid para iniciar formalmente las conversaciones entre las dos instituciones sobre la negociación de la futura PAC.

Durante el encuentro, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado, el director general ha expuesto las principales líneas estratégicas que defenderá Baleares de cara a este nuevo periodo que se abrirá.

En ese sentido, Fernández ha expresado su deseado de que la futura PAC, como ya hizo en la anterior negociación, reconozca la insularidad y los sobrecostes estructurales derivados de ella.

"La insularidad no es un privilegio, es una dificultad objetiva que debe ser reconocida en la política europea. Si la futura PAC no tiene en cuenta estas realidades, muchas explotaciones perderán competitividad", ha aseverado.

También ha trasladado a la secretaria general del Ministerio la necesidad de mantener el reconocimiento específico de las regiones insulares dentro del nuevo modelo de ayudas y de defender importes diferenciados en la ayuda decreciente por hectárea y en las ayudas asociadas.

En definitiva, ha remarcado, la importancia de que se tenga en cuenta la realidad productiva del archipiélago y la necesidad de reforzar el papel del pago compensatorio para zonas con limitaciones naturales.

Fernández, por otra parte, ha señalado que los borradores de reglamento sobre los que actualmente se está trabajando indican la necesidad de focalizar los apoyos en los sectores agrarios con más dificultades y permiten diferenciar regiones sobre la base de hechos objetivos y no discriminatorios.

En este sentido, el director general, que ya fue responsable de negociar la anterior PAC, ha subrayado que sigue existiendo margen en los reglamentos europeos para mantener la línea iniciada hace seis años con el Ministerio.

También ha puesto sobre la mesa la conveniencia de revisar el actual sistema de distribución presupuestaria, heredado del Fedaer, puesto que este fondo desaparece en la futura PAC y, además, "ya no responde a la realidad territorial ni a las necesidades actuales del sector".

"Habrá que revisar la regionalización de los fondos en función de criterios distintos", ha afirmado Fernández, quien ha defendido la necesidad de garantizar un presupuesto suficiente para las intervenciones sectoriales estratégicas para Baleares y de asegurar el correcto encaje de las explotaciones mixtas de agricultura y ganadería en el nuevo sistema.

FLUIDEZ ENTRE EL MINISTERIO Y LAS CCAA

Durante la reunión también se ha abordado la importancia de establecer una metodología de trabajo estable y fluida entre el Ministerio y las comunidades autónomas durante todo el proceso de negociación.

En este sentido, el representante del Govern ha valorado muy positivamente la disposición del Ministerio y ha querido agradecer su "actitud de escucha constante, diálogo y colaboración mostrada desde el primer momento". La Conselleria, ha añadido, también mantiene en una actitud constructiva que "beneficia" al sector.

"Estamos ante una propuesta compleja y todavía abierta, por lo que es fundamental trabajar desde el inicio con lealtad institucional y con voluntad de acuerdo. Agradecemos al Ministerio su predisposición para atender las especificidades territoriales y por su compromiso con un proceso participativo", ha sentenciado el director general.