Baleares trasladará en la World Travel Market la transformación del modelo turístico con la cultura como eje central - CAIB

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Baleares participará del 2 al 5 de noviembre en la feria de turismo World Travel Market (WTM) de Londres con el objetivo de trasladar al mercado británico la transformación "real e irreversible" de su modelo turístico y con la cultura como el eje central de la estrategia de desestacionalización y diferenciación.

Según ha subrayado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, el Govern reivindicará en la feria la transformación del modelo, basada en la premisa de crecer en valor y no en volumen, aplicar límites a la oferta y poner al residente en el centro de todas las políticas públicas.

La Conselleria, a través de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib), ha coordinado la participación en este encuentro internacional, donde Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera estarán representadas en un estand de 550 metros cuadrados situado en el pabellón S4 del recinto ferial ExCeL London.

Se trata de un espacio completamente accesible y concebido con criterios estrictos de sostenibilidad, tanto en sus materiales como en el proceso constructivo, ha destacado la Conselleria.

Bajo el paraguas de la campaña 'Islas Baleares, donde late la cultura', el estand del archipiélago girará en torno a la creación artística, el patrimonio y la identidad propia como elementos tractores para atraer a un turismo de mayor calidad y diversificado fuera de los meses de máxima afluencia.

El estand contará con espacios propios para cada una de las islas, un ágora central como punto de encuentro, salas de reuniones, área de presentaciones, guardarropa y sala de prensa.

Estarán presentes con mostrador propio los consells insulares de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, nueve ayuntamientos y 11 coexpositores privados del sector hostelero y de servicios. Además, la Aetib ha habilitado un sistema de reserva de mesas para organizar los encuentros de trabajo de las empresas de las islas.

PRESENTACIONES EN EL ESTAND Y AGENDA DE TRABAJO

Además del acto cultural y audiovisual que tendrá lugar este lunes en Westminster con la presentación del Atlàntida Mallorca Film Fest 2027 y la plataforma Talento Balear, la actividad en el estand vivirá este martes "su punto central".

A las 11.00 horas (hora local británica), la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ofrecerán la presentación institucional dirigida a los medios de comunicación internacionales y al sector británico.

El estand acogerá las presentaciones promocionales de los cuatro consells insulares y de diferentes municipios, mientras la delegación balear mantendrá reuniones con la Asociación de Agentes de Viajes británicos (ABTA), TUI Group, Jet2 y las principales compañías del sector.