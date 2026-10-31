Mallorca buscará reforzar su posicionamiento en el marcado británico y presentar su estrategia en la World Travel Market

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en la World Travel Market - CONSELL DE MALLORCA

Presentará una experiencia cultural e inmersiva para mostrar "la Mallorca que sus residentes desean conservar" PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca participará del 3 al 5 de noviembre de la World Travel Market (WTM) de Londres, con una intensa agenda institucional y profesional destinada a reforzar su posicionamiento en el mercado británico y dar a conocer las principales líneas de actuación de su estrategia turística.

La delegación mallorquina estará encabezada por el presidente insular, Llorenç Galmés, según ha informado la institución insular en una nota de prensa.

La visita estará marcada por un "mensaje transversal", el de avanzar hacia un modelo turístico más responsable, que favorezca la convivencia entre residentes y visitantes, garantice su seguridad, preserve la identidad de la isla y fomente una conciencia compartida sobre la necesidad de cuidar Mallorca durando todo el año.

Para el Consell, el Reino Unido, segundo mercado emisor internacional más importante para Mallorca, constituye un interlocutor prioritario para trasladar esta visión y promover una manera de descubrir y disfrutar de la isla basada en el respeto por el territorio, por el patrimonio y por los residentes.

La agenda empezará el próximo martes, a las 13.30 horas, con la presentación de 'Mallorca, an Island That Takes Care of You', que tendrá lugar en el estand de Baleares.

El presidente del Consell, y el conseller insular de Función Pública, Rafel Bosch, acompañados de los representantes del cuerpo de bomberos de Mallorca, darán a conocer algunas de las claves que hacen de Mallorca "un destino seguro y preparado para ofrecer una experiencia de calidad a quienes la visitan".

La presentación pondrá el foco en la seguridad como un elemento fundamental del bienestar, la hospitalidad y la confianza que caracterizan a la isla como destino turístico.

El próximo miércoles, Galmés y el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, protagonizarán la presentación de 'Mallorca, What's Next?', en el mismo estand.

Durante el encuentro, se expondrán algunas de las acciones más relevantes contra la oferta turística ilegal desarrolladas durante los últimos meses y se ofrecerán datos de la retirada de anuncios ilegales de las principales plataformas de alquiler turístico internacional y de expedientes sancionadores.

La presentación permitirá compartir con el sector turístico internacional las iniciativas que marcarán la estrategia turística de Mallorca en el futuro próximo, así como la evolución del modelo de gestión del destino y sus prioridades, con especial atención a la responsabilidad compartida, la sostenibilidad y la búsqueda de un mayor equilibrio entre la actividad turística y la calidad de vida de los residentes, ha agregado la institución.

EXPERIENCIA INMERSIVA

Uno de los momentos centrales de la participación de Mallorca en la WTM tendrá lugar el miércoles, a las 19.00 horas, en The Charterhouse de Londres, con 'A Winter in Mallorca', una experiencia cultural e inmersiva que mostrará una Mallorca diferente, alejada de las imágenes más conocidas del destino.

El acontecimiento, que contará con la presencia del presidente del Consell; la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca; el conseller insular de Turismo y el director insular de Turismo para la Demanda y la Hospitalidad, Tomeu Ferragut, propone un recorrido sensorial por algunas de las tradiciones y expresiones culturales "más representativas del invierno mallorquín".

La experiencia tendrá una dimensión turística y cultural y bucará transmitir el mensaje de que "para cuidar Mallorca es necesario conocerla, comprender su identidad y respetar la forma de vida de quienes la habitan".

El objetivo es mostrar la Mallorca que sus residentes desean conservar y que se quiere invitar a descubrir a los visitantes, según el Consell, una isla "con tradiciones vivas, un patrimonio singular y una identidad propia que forman parte esencial de su atractivo".

La iniciativa también busca fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de la convivencia entre residentes y turistas, promoviendo una relación basada en el respeto mutuo y en la responsabilidad compartida de "preservar los valores que hacen de Mallorca un destino único".

REUNIONES PARA LA COLABORACIÓN CON EL MERCADO BRITÁNICO

La participación de Mallorca en la World Travel Market se completará con una amplia agenda de encuentros institucionales y profesionales con los principales interlocutores del sector turístico británico, entre ellos TUI, ABTA y Jet2.

El equipo técnico de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca tiene previstas más de 30 reuniones con medios de comunicación, profesionales del sector turístico y perfiles prescriptores, con el objetivo de fortalecer las relaciones con el mercado británico, explorar nuevas oportunidades de colaboración y ampliar la difusión de los mensajes estratégicos del destino.

Estos encuentros, ha subrayado la institución insular, permitirán trasladar una visión de Mallorca que "va más allá de la promoción turística convencional", reivindicando su patrimonio cultural, su identidad y la importancia de avanzar hacia una actividad turística respetuosa con el entorno y con la sociedad mallorquina.

Con esta agenda, el Consell busca quiere reforzar la implicación de los principales agentes del mercado británico en la construcción de un modelo turístico "más consciente", en el cual instituciones, empresas, residentes y visitantes "compartan el compromiso de preservar la isla".