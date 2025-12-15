Baleares ve "interesante" el billete único de transporte y pide una reunión para estudiar si se puede ampliar su alcance

Archivo - El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern balear, José Luis Mateo, ofrece una rueda de prensa. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha considerado que el billete único de transporte "podría ser interesante" y ha pedido al Gobierno que convoque una reunión con las comunidades autónomas para estudiar si se puede ampliar su alcance, dado que solo hace referencia al transporte estatal, algo que no hay en Baleares.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad después del anuncio realizado la mañana de este lunes por el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

Desde el departamento dirigido por el conseller José Luis Mateo han lamentado que casi un año después de que esta medida fuese anunciada por el Ministerio de Transportes no hayan recibido información al respecto.

El Govern, ha recordado, ya dijo que conceptualmente se trataba de un proyecto "que podría ser interesante" pero sobre el que no tenía conocimiento suficiente, para lo que sería necesario una reunión entre el Gobierno y las autonomías.

"El ministro Óscar Puente continúa sin convocar ni una vez a las comunidades autónomas en una conferencia sectorial, y hoy el presidente Pedro Sánchez hace un nuevo anuncio sobre este proyecto, pero seguimos sin tener información directa", han afeado.

En las Islas, han remarcado, está garantizada la gratuidad del transporte público para 2026, otros de los asuntos en materia de movilidad a los que ha hecho referencia el líder del Ejecutivo.

"En el anuncio del Gobierno se incluye el transporte público de competencia estatal, que no hay en Baleares. Si el Gobierno quisiera ampliar su alcance en colaboración con las comunidades debería convocarlas de una vez para abordar los asuntos de transporte y no recurrir a nuevos anuncios a través de los medios de comunicación", han zanjado las citadas fuentes.

Este billete único, que entrará en funcionamiento a partir de la segunda quincena de enero y costará 60 euros al mes --30 para los menores de 26 años--, ya fue anunciado a principios de año pero faltaba ponerle precio y fecha definitiva. Servirá para usar los trenes de media distancia y cercanías, así como los autobús estatales, pero no valdrá para la alta velocidad.

El Gobierno ha expresado su deseo de que las autonomías y ayuntamientos se sumen al proyecto para incluir también los metros, tranvías y autobuses urbanos de su competencia