Baleares está este viernes en aviso amarillo por lluvias

Archivo - La lluvia descarga con fuerza en la calle Jaume III de Palma (Mallorca). - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este viernes activo el aviso amarillo por lluvias en todo el archipiélago por precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Según la información de la Aemet consultada por Europa Press el aviso está activo desde las 08.00 horas en el sur de Mallorca y se activará a las 10.00 para el resto de las islas. Estará vigente hasta las 17.59 horas.

Cabe recordar que en caso de lluvias y tormentas, se recomienda adoptar medidas para impedir la entrada de agua en las casas, asegurando puertas y ventanas, y no dejar fuera objetos o muebles que el agua pueda arrastrar.

También aconsejan no bajar a las zonas inundables de los domicilios, como sótanos o garajes, y quedarse en las zonas altas, así como cerrar el interruptor general de la electricidad si se inunda la casa. En la carretera, la recomendación es moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.