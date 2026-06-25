Los baleares que viven en pisos compartidos dedicaron una cuarta parte de su salario al alquiler en 2025

Archivo - LLave en una cerradura. - PRUDENCIOALVAREZ/ ISTOCK - Archivo

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los residentes en Baleares que viven en pisos compartidos destinaron el 25% de su salario bruto al alquiler de una habitación durante 2025, según un estudio elaborado por Fotocasa e Infojobs.

Según han informado este jueves, el precio medio del alquiler de una habitación en Baleares se situó en 580 euros mensuales al cierre de 2025, tras registrar un incremento del 1% respecto al año anterior. Mientras, el salario bruto medio de las ofertas de empleo registradas por InfoJobs en Baleares durante el pasado año fue de 27.967 euros anuales, equivalente a 2.331 euros brutos mensuales distribuidos en 12 pagas.

Los datos forman parte del estudio 'Relación de salarios y viviendas compartidas en 2025', elaborado a partir de los salarios medios ofertados en InfoJobs y de los precios de las habitaciones en pisos compartidos anunciadas en Fotocasa.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha señalado que compartir piso se ha convertido para muchos inquilinos en la única alternativa para reducir el esfuerzo económico destinado a la vivienda y mantenerse por debajo del umbral recomendado del 30% de los ingresos.

Asimismo, ha advertido de que esta fórmula ya no responde únicamente a una decisión asociada a la juventud o a una situación temporal, sino que se está consolidando como una necesidad también entre trabajadores con empleo estable, lo que, a su juicio, evidencia el agravamiento de las dificultades de acceso a la vivienda.

Por su parte, la directora de Comunicación de InfoJobs, Mónica Pérez, ha subrayado que, pese al crecimiento de los salarios, este incremento sigue siendo insuficiente para compensar la evolución de los precios de la vivienda.