Baleares vivió un septiembre "extremadamente cálido" y con un 30% menos de precipitaciones

Archivo - Un hombre come un helado, a 15 de julio de 2023, en Palma, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baleares vivió un mes de septiembre "extremadamente cálido", con una temperatura media de 24,5 grados centígrados (ºC) que supuso una anomalía de +2,2ºC y propició récords en varios municipios, y generalmente seco, con un volumen de precipitaciones un 30% por debajo de lo habitual.

Según el avance climatológico mensual de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el que fue el segundo septiembre más cálido desde 1961 dejó temperaturas medias y anomalías de 24,7ºC y +2,6ºC en Mallorca, de 24,8ºC y +2,5ºC en Menorca, de 24,6ºC y +1,8ºC en Eivissa y de 25,6ºC y +2,2ºC en Formentera.

En varios municipios fue el mes de septiembre más cálido desde que comenzaron los registros en esos lugares, batiéndose de récords de temperatura media mensual.

Los más significativos fueron los 25,3ºC en Pollença, 25,2ºC en Puerto de Pollença, 25,5ºC en el aeropuerto de Son Bonet. 25,8ºC en Llucmajor, 26,6ºC en Capdepera, 24,7ºC en Mercadal, 25,2ºC en Ciutadella y 24,3ºC en Sant Joan de Labritja.

Las temperaturas más altas del mes, además, alcanzaron valores no registrados con anterioridad con 40,1ºC en Llucmajor y Pollença (Mallorca), 36,9ºC en Cala Galdana (Menorca), 39,2ºC en Sant Joan de Labritja (Eivissa) y 36,1ºC en Formenter.

Entre los días 5 y 7 de septiembre se batieron numerosos récords diarios de temperatura máxima, entre los que la Aemet ha destacado 36,4ºC y 36,8ºC de Lluc, los 37,8ºC y 38,3ºC en Port de Pollença, los 33,6ºC, 33,8ºC y 34ºC en Son Torrella, los 39,2ºC y 38.9ºC en Manacor o los 38.8ºC en Llucmajor.

Las temperaturas mínimas más altas del mes fueron de 26,3ºC en Capdepera y Banyalbufar (Mallorca), de 25ºC en La Mola (Menorca). de 23,9ºC en el aeropuerto de Eivissa y de 24,2ºC en Formentera.

La Aemet ha detectado un aumento en el número de noches tropicales registradas durante septiembre en Baleares. En Capdepera todas lo fueron y en Banyalbufar, Palma o Sóller, buena parte de ellas. Las noches tórridas también aumentaron.

En cuanto a las precipitaciones, el mes de septiembre en general fue seco en Baleares. En promedio, llovió 47 litros por metro cuadrado (l/m2) cuando lo normal es 68 l/m2, un tercio o un 30% menos.

Por islas, el mes fue muy seco en todas las islas menos en Mallorca, que fue normal, dado que llovió en promedio 55 l/m2 cuando lo normal es 65 l/m2, un 16% menos. Peores cifras registró Menorca, donde llovió en promedio 3,4 l/m2 cuando lo normal es 60 l/m2, un 95% menos. En Eivissa la caída fue del 65%, de 76 l/m2 a 10 l/m2, mientras que en Formentera fue del 78%, pasando de un promedio de 44 l/m2 a 10 l/m2.

El mes de septiembre fue, en general, normal en el archipiélago, en cuanto a días de viento fuerte se refiere. La racha más intensa se registró en Banyalbufar, donde se alcanzaron los 158 kilómetros por hora (km/h) durante una virulenta tormenta que barrió Mallorca. Cabe destacar que, en este mismo día, se registraron rachas de 109 km/h del norte en Capdepera y 94 km/h del noroeste en Palma.