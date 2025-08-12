Archivo - Los servicios sanitarios atienden a migrantes llegados en cayuco a Puerto Naos, a 28 de diciembre de 2024, en Arrecife, Lanzarote, Canarias (España).- Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha recibido hasta mediados de agosto cerca de 3.800 migrantes, una cifra que el año pasado no se alcanzó hasta noviembre, mientras que en comparación con el mismo periodo de 2024 la cifra es aproximadamente un 80 por ciento superior.

Según el recuento de Europa Press a partir de datos de la Delegación del Gobierno, las últimas pateras llegadas en las últimas horas han elevado la cifra total a cerca de 3.800 personas, que han arribado a las costas del archipiélago a bordo de unas 200 embarcaciones desde enero.

De hecho, este lunes se han contabilizado siete pateras y este martes, nueve, situándose entre las jornadas con mayor número de embarcaciones localizadas en lo que va de año. El récord se registró el pasado 20 de junio, cuando llegaron 11 pateras con un total de 195 personas a bordo.

Concretamente, hasta este 12 de agosto han llegado unas 3.770 personas, mientras que en 2024 no fue hasta principios de noviembre que se alcanzó la cifra de 3.735 migrantes.

El año pasado, hasta mediados de agosto habían llegado unas 2.030 personas, lo que supone un 80 por ciento menos que las contabilizadas este año en el mismo periodo.

Cabe recordar que en 2024 llegaron a las costas baleares unos 5.800 migrantes a bordo de 330 pateras, lo que representó un aumento de más de 150 por ciento en comparación con el año anterior. La mayoría lo hicieron en Mallorca y Formentera, aunque también en Ibiza.