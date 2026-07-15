Baleària asegura que el traslado de basura a Mallorca ya ha empezado tras subsanar las incidencias en el barco

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EIVISSA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La naviera Baleària ha confirmado que ya habría subsanado las mejoras solicitadas por Capitanía Marítima al detectar incidencias en el buque que debe transportar la basura de Eivissa a Mallorca, por lo que ya se estarían cargando en la embarcación dichos residuos para salir rumbo al puerto de Palma.

El primer envío de residuos desde Eivissa llegará a Mallorca en la madrugada de este jueves para dar inicio al plan piloto del tratamiento de residuos procedentes del vertedero Ca na Putxa a las instalaciones de gestión de residuos de Mallorca.

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Pedro Bestard, ha explicado que los camiones irán directamente a Son Reus.

Precisamente, Bestard se ha desplazado a Eivissa para supervisar que el primer envío que se desarrolla con "normalidad" y con "todas las garantías ambientales", por lo que ya habría comenzado el viaje del primer barco que está previsto que llegue a Mallorca.