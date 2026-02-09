Baleària propone a Formentera que implante un cupo único de vehículos sin diferenciar entre rent a car y vía marítima

Archivo - Buque de Baleària - BALEÀRIA - Archivo

IBIZA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La naviera Baleària ha presentado al Consell de Formentera una propuesta para implantar un cupo único, global y compartido de vehículos de manera que se no se diferencie entre los que acceden a la Isla por vía marítima y los vehículos de alquiler.

Según ha informado la naviera en un comunicado, esta iniciativa tiene como objetivo corregir la "grave discriminación" que sufre actualmente el transporte marítimo, además de defender la conectividad insular y garantizar un sistema alineado con los principios de "sostenibilidad, libre competencia y equidad".

La naviera sostiene que la saturación de las carreteras de Formentera no distingue entre tipos de vehículos. Según ha afirmado, un coche ocupa el mismo espacio y genera el mismo impacto, independientemente de si llega a la Isla embarcado con su propietario o si es alquilado por un pasajero que accede por vía aérea. Por ello, Baleària considera que el actual sistema de cupos diferenciados "carece de justificación ambiental y operativa y no responde a criterios reales de capacidad de carga ni de sostenibilidad".

Así, la naviera opina que, en la práctica, el sistema vigente genera distorsiones significativas ya que los cupos asignados a los vehículos que acceden por transporte marítimo se agotan de forma recurrente, mientras que "los vehículos de alquiler continúan incorporándose a la circulación". Esta situación provoca que muchos clientes del transporte marítimo se enfrenten a diario a la imposibilidad de embarcar su vehículo, pese a que el número total de coches en circulación sigue aumentando, aseguran.

Según Baleària, esta segmentación penaliza de facto la conectividad marítima, restringe la libertad del ciudadano para elegir su modo de transporte y traslada el coste de la regulación a un único segmento económico. Además, supone una discriminación frente a otros modos de acceso y desincentiva un medio de transporte más sostenible y menos contaminante.

Por ello, la compañía defiende que el límite máximo de vehículos en circulación debe aplicarse de forma independiente del canal de acceso. Una vez alcanzado dicho límite, consideran que el cupo debería considerarse agotado para todos los canales por igual, sin reservas sectoriales ni excepciones.

Baleària ha propuesto que este cupo único y compartido se gestione mediante sistemas de monitorización en tiempo real, lo que permitiría garantizar el respeto a la capacidad máxima sostenible de la Isla, preservar la conectividad insular y asegurar un tratamiento equitativo entre operadores. La naviera advierte asimismo de que mantener cupos separados plantea riesgos jurídicos relevantes al afectar a principios básicos como la igualdad, la proporcionalidad y la neutralidad competitiva.

Además de la implantación de un cupo único, Baleària ha presentado una serie de medidas complementarias destinadas a proteger la movilidad esencial y mejorar la aplicación de la normativa. Entre ellas, plantea la exención del cupo para los residentes y para los trabajadores de temporada, garantizando su derecho a la libre circulación, así como la exclusión del día de salida de la Isla del cómputo del cupo.

Entre las medidas, la naviera sugiere ajustes para que no computen los vehículos que finalmente no embarcan, la exclusión de los vehículos correspondientes a viajes con escalas de corta duración en la Isla, la exención de cupo para turismos híbridos y eléctricos y la exclusión de los vehículos con estancias iguales o superiores a siete días, con el objetivo de favorecer el turismo de mayor duración.

Por último, plantea la distribución de cargas fiscales equitativa, indistintamente del canal de acceso, y un sistema de gestión certificado que garantice su aplicación y eficacia.