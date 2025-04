Es Baluard y el Casal Solleric presentan su primera coproducción expositiva de la mano del artista Markus Linnenbrink

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma y el Casal Solleric han presentado este lunes su primera coproducción expositiva, la muestra del artista alemán Markus Linnenbrink que se inaugurará este martes en ambos espacios.

La exposición 'Lo que pensamos que es insignificante proporciona el aire más puro' ('Whatwethink as Insignificant Provides the Purest Air Webreathe'), recoge varias instalaciones pictóricas 'site-specific', es decir, diseñadas específicamente para un lugar, que ocupan espacios no estrictamente expositivos.

El objetivo, según ha señalado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa, es generar un diálogo entre la arquitectura, la pintura y la percepción. La muestra se podrá visitar hasta el 7 de septiembre en diversas localizaciones del Casal Solleric y de Es Baluard.

Se trata de la primera coproducción expositiva que comparten Es Baluard y el Casal Solleric, a través de la que el artista alemán invista al público a revisar la manera en que se sitúa ante una obra, completando un recorrido sensorial que pone de relieve el interés del autor por el devenir y la transitoriedad.

En el caso de Es Baluard, Linnenbrink ha intervenido las paredes de uno de los extremos del pasillo central, desde el suelo hasta el techo, y el ascensor, en el lado opuesto. Según han explicado, es una propuesta de gran formato que guía al espectador hacia nuevas formas de experimentar, de comprender el espacio y de entender la pintura de forma expandida.

Asimismo, en el Casal Solleric, la exposición forma una experiencia inmersiva que consigue que el emblemático patio interior del edificio se recorra de una forma completamente diferente a como se había hecho hasta ahora, han indicado.

De nuevo, se trata de una gran instalación ascendente que eleva la mirada del visitante hasta el cielo abierto para devolverla, posteriormente, al nivel del suelo, generando nuevos puntos de vista y nuevas líneas de escape que cambian en cada momento.

De hecho, la obra de Linnenbrink se inspira en la exploración continua del espacio como experiencia y encuentra en la pintura el medio idóneo para trascender los límites físicos del entorno.

El título de la exposición, derivado de la canción 'The Secret Life of Plants' ('La vida secreta de las plantas'), de Stevie Wonder, refuerza "plenamente" las ideas clave del autor, que concibe el vacío no como una carencia, sino como una presencia fundamental.

La exposición se ha presentado este lunes en las dependencias del Solleric con la presencia del director de Es Baluard, David Barro; los comisarios de la muestra, Jackie Herbst y Fernando Gómez de la Cuesta, y Markus Linnenbrink.

Nacido en Dortmund en 1961, Linnenbrink cuenta con una amplia trayectoria internacional que le ha conducido a exponer sus obras en Nueva York, Filadelfia, Berlín, Madrid, Estambul o Pekín, entre otras grandes ciudades.