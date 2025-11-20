Banca March, única entidad financiera en el ranking de mejores empresas para trabajar en Málaga de Great Place To Work

Archivo - Fachada exterior de un local de Banca March en Madrid (España), a 13 de febrero de 2020. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Banca March es la única entidad financiera entre las mejores empresas para trabajar en Málaga, según el ranking Great Place to Work, publicado este jueves en la ciudad andaluza.

Se trata de la tercera vez que la entidad se incorpora a este ranking, según ha informado la entidad bancaria en un comunicado.

Este hito se suma a las certificaciones Top Employers y Great Place to Work, de principios de año, y al obtenido el pasado marzo, que situó a Banca March como la segunda mejor empresa para trabajar en España y único banco en la categoría de más de 1.000 empleados en el Ranking Best Workplaces 2025, uno de los más prestigiosos a nivel internacional, elaborado por la consultora independiente GPTW.

Además, en esta edición, Banca March se alzó con el Premio Especial Better for Business por su modelo de gestión del negocio y de las personas, así como por el liderazgo inspirador de los responsables de la entidad.

La entidad ha destacado que estos reconocimientos, que ponen de relieve el éxito del modelo de gestión de personas de Banca March, tienen el valor añadido de basarse, principalmente, en las opiniones de los propios empleados.

Tras analizar las respuestas a la encuesta realizada entre los profesionales de la entidad, la consultora GPTW concluye que la cultura corporativa se sitúa como una de las grandes ventajas competitivas de Banca March. Según esta encuesta, nueve de cada diez profesionales de Banca March están orgullosos de su pertenencia a la entidad.

El director general adjunto de Banca March y responsable del Área de Recursos Humanos, Anselmo Martín-Peñasco, ha indicado que su propuesta de valor para los profesionales se basa en un modelo de negocio único y una cultura corporativa sólida que les distingue "claramente" en el sector financiero.

"En Banca March, no solo ofrecemos un puesto de trabajo, sino una carrera de futuro y crecimiento profesional en un entorno que ha sido reconocido como uno de los mejores para trabajar en España. Por méritos propios, dentro del sector somos percibidos como la mejor escuela de formación de gestores de banca privada y asesoramiento a empresas", ha afirmado.

Martín-Peñasco ha subrayado el modelo de gestión del talento basado en la formación continua y en la especialización y ha puesto como ejemplo de este compromiso con el desarrollo de conocimientos y competencias profesionales el hecho de que Banca March destina a formación una inversión de más de 1.100 euros anuales por profesional, lo que casi triplica la media del sector.

BANCA MARCH EN MÁLAGA

Banca March inauguró en septiembre de 2024 un nuevo centro de negocio en el número 40 de la calle Alameda Principal de Málaga. Con esta apertura, Banca March refuerza su compromiso con Andalucía, en la que está presente desde 2001, y avanza en el objetivo de convertirse en el principal referente en España en Banca Privada, Banca Patrimonial y asesoramiento a empresas. El Centro de Negocio de Málaga -con una superficie total de 1.106 m2, distribuidos en cinco plantas- se erige como emblema de la apuesta decidida de Banca March por la comunidad autónoma.