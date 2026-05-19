El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares homenajea a las madres donantes de leche materna - CAIB

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares (Bstib) ha homenajeado a una veintena de madres donantes de leche materna en un acto celebrado en los jardines de la Misericòrdia de Palma, coincidiendo con el Día Mundial de la Donación de Leche Materna.

El acto ha contado con la presencia de la consellera de Salud, Manuela García; la directora gerente del Bstib, Rosa María Tarragó; el director técnico del Banco de Tejidos y Leche Materna, Javier Calvo, y representantes de la asociación Aprem, así como familias de bebés que se han podido beneficiar de la leche materna donada.

Durante el encuentro, el Banco de Sangre y Tejidos ha reconocido la solidaridad y el compromiso de las madres donantes que, ha subrayado la Conselleria en un comunicado, "contribuyen a mejorar la salud y las oportunidades de recuperación de recién nacidos prematuros u hospitalizados que necesitan leche materna donada".

Las madres homenajeadas han recibido un diploma y un obsequio conmemorativo en reconocimiento a su generosidad. Además, varias familias asistentes han compartido su agradecimiento por una donación que ha sido "esencial" para sus hijos durante las primeras semanas de vida.

García ha definido la donación de leche materna como "un acto de solidaridad que ayuda a salvar vidas y a ofrecer la mejor alimentación posible a los bebés más vulnerables". Desde el Bstib se ha remarcado la necesidad de continuar sensibilizando a la población sobre la importancia de hacerse donante de leche materna.

Durante el año 2025, el Banco de Leche Materna registró 85 donantes, de las cuales 78 donaron leche por primera vez. Gracias a su solidaridad, se obtuvieron 574 litros de leche materna. Del total de leche recibida, casi 442 litros se procesaron y el 99,3% superó correctamente los controles microbiológicos, lo que garantiza su seguridad para la alimentación de recién nacidos vulnerables.

A lo largo de 2025 se distribuyeron 364,75 litros de leche materna a hospitales de Baleares, principalmente para recién nacidos de extremo bajo peso --inferior a 1.500 gramos-- que no podían recibir leche de su propia madre. En total, 152 recién nacidos se beneficiaron de la leche distribuida. Como novedad destacada de este 2026, el Bstib ya cuenta con las tres primeras madres donantes de leche materna de Eivissa.