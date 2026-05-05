La Banda Municipal de Palma actuará esta semana en varios barrios de la ciudad con motivo de su aniversario

La Banda Municipal de Palma actuará en varios barrios de la ciudad los días 6 y 7 de mayo con motivo de su aniversario. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Palma ofrecerá una serie de conciertos gratuitos en los barrios de Sa Indioteria, Es Fortí, Son Gotleu, La Femu, Son Dameto y el Coll d'en Rabassa este miércoles y este jueves con motivo de su 60 aniversario.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, las actuaciones, programadas a las 19.00 horas en varias ubicaciones, tienen como objetivo dinamizar los barrios, fomentar espacios de convivencia y acercar la cultura a la ciudadanía.

En la jornada de este miércoles, la banda actuará en S'Indioteria, en la explanada de San José del Terme; en Es Fortí, en la plaza Madrid; en la plaza Orson Welles de Son Gotleu; y en la plaza de la Església del Coll, en el Coll d'en Rabassa.

El jueves los conciertos tendrán lugar en La Femu, en el parque de la calle Salvador Allende; en la plaza de Can Pastilla; en Son Dameto, en la calle Martín Borneo, 17; y en el número 7 de la calle Sant Joan de Déu.