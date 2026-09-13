La Banda Sinfónica estrena 'Cabrera', de Azael Tormo, en el concierto de la Diada de Mallorca

La Orquesta Sinfónica estrena 'Cabrera', de Azael Tormo, en el concierto de la Diada de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Banda Sinfónica de Baleares ha estrenado este viernes la obra 'Cabrera', una pieza del director y compositor Azael Tormo dedicada al Parque Natural de Cabrera, en el marco del concierto de la Diada de Mallorca.

El estreno ha tenido lugar en el Pati dels Homes del Centre Cultural la Misericòrdia, que ha reunido a un público numeroso, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

La obra, encargada por la Federación de Bandas de Música al compositor, toma como inspiración el Parque Natural de Cabrera y evoca, a través de la música, la singularidad de su paisaje, el silencio y la riqueza natural del archipiélago.

La composición reivindica también la necesidad de preservar este espacio privilegiado, que forma parte del patrimonio natural de Mallorca.

"La Diada es también una oportunidad para poner en valor el talento y la capacidad creativa de nuestros músicos y de las entidades que trabajan cada día para mantener viva la cultura musical de Mallorca. Estrenos como el que hemos vivido hoy con la nueva pieza Cabrera demuestran que la música de banda es un patrimonio vivo, con capacidad para crear, innovar y hablar también de nuestra identidad", ha dicho el presidente insular, Llorenç Galmés.

El programa del concierto ha sido un monográfico dedicado a Azael Tormo, director y compositor invitado, e incluyó cinco obras representativas de su trayectoria como 'Fiestas de San Jorge', 'Bolero per a Lluís' y 'Cabrera', en la primera parte, y 'Fire' y 'Flamenco', en la segunda.

LA DIADA EN SON MOIX

El Estadi Mallorca Son Moix se ha sumado a la celebración de la Diada exhibiendo la bandera de la isla durante el partido entre el RCD Mallorca y el CE Sabadell correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Segunda División.

El espectáculo, que ha combinado animación y música en directo, ha servido para poner en valor "el sentimiento de pertenencia y el orgullo de ser mallorquines", ha indicado la institución insular.

Con motivo de la celebración, el Consell de Mallorca ha distribuido 12.000 banderas de Mallorca entre los aficionados en los diferentes accesos del estadio, que han convertido las graderías en una gran muestra de los colores de la bandera de la isla.

La cantante Marga Pocoví ha interpretado 'La Balanguera' y efectivos del cuerpo de Bomberos de Mallorca y balladors de la Escuela de Música y Danzas de Mallorca, además de varias 'colles' de 'dimonis' y 'xeremiers' han saltado al césped.

El helicóptero sa Milana del Servicio de Emergencias del Consell de Mallorca, además, ha aparecido sobre el estadio con una gran bandera de Mallorca.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, acompañado por el consejero de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, y el director insular de Emergencias, Joan Fornàs, se han sumado a este "gran colofón final" de la Diada de Mallorca.