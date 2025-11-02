Al banquillo un hombre por agredir sexualmente a su sobrina de 14 años en Ibiza

Archivo - El palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial y el TSJIB. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzga este martes, a las 10.00 horas, a un hombre acusado de agredir sexualmente a su sobrina de 14 años en Ibiza.

Fiscalía pide que se le imponga al acusado una pena de seis años por unos hechos que ocurrieron entre julio y diciembre de 2023.

El escrito de acusación del Ministerio Público señala que el procesado, que vivía con la menor, la agredió sexualmente en repetidas ocasiones aprovechando los momentos en los que se quedaban los dos solos en el domicilio.