Al banquillo por realizar tocamientos a una niña de 5 años que cuidaba su mujer

Archivo - Sede del TSJIB y de la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este miércoles (11.30 horas) el juicio contra un hombre acusado de realizar tocamientos a una niña de cinco años que cuidaba su mujer.

El hombre se enfrenta a una pena de seis años de prisión por unos hechos que ocurrieron en septiembre de 2017 en Can Picafort (Mallorca).

Según señala la Fiscalía en su escrito de acusación, en al menos cuatro ocasiones, el hombre aprovechó que la niña de cinco años que cuidaba su esposa estaba descansando para realizarle tocamientos por debajo de la ropa interior.