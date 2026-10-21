Las barreras en la vivienda pueden agravar la soledad no deseada de las personas mayores

La presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, Matilde Fernández, en su ponencia. - EUROPA PRESS

PALMA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las barreras en la vivienda puede agravar la sensación de soledad no deseada, especialmente en personas mayores o con discapacidad, quienes pueden ver reducida su movilidad si viven en un domicilio sin ascensor o sin elementos adecuados para poderse desplazar en el edificio, como rampas o barandillas.

Así lo ha explicado la directora del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, Matilde Fernández, quien ha advertido de que las personas se pueden aislar por no poder salir de su vivienda por sus problemas de movilidad. Así, ha ejemplificado que una persona mayor con enfermedades crónicas y que vive en un cuarto sin ascensor, podría experimentar soledad.

Durante el Observatorio han participado personas que residen en viviendas intergeneracionales del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) en Es Molinar, Palma. Una de ellas es Michelle, de 79 años, que ha afirmado que, de no vivir cerca de jóvenes, estaría "muy apartada" porque su familia está en el extranjero.

La anciana ha explicado que las viviendas intergeneracionales son "una especie de comunidad" en la que se realizan actividades como cocina, costura, yoga o tai chi.

Por su parte, Miguel Ángel, de 32 años, que vive en estas viviendas, ha destacado que las personas mayores aportan conocimiento y experiencia, mientras que los jóvenes acompañan y organizan talleres para los ancianos.