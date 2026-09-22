Bauzá afirma que las políticas de contención funcionan y MÉS le acusa de mentir y de vivir "en un mundo paralelo"

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzá. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha afirmado este martes que las políticas de contención están funcionando, después de que MÉS per Mallorca le haya acusado de mentir y de "vivir en un mundo paralelo" cuando se espera que este año se rocen o superen los 20 millones de turistas.

En el debate de las preguntas de control al Govern en el pleno del Parlament de este martes, el conseller se ha referido al crecimiento cero y a la caída de la oferta de viviendas turísticas. Además, ha recordado que el número de turistas crecía en julio de 2023 un 6%, mientras que en 2024, 2025 y 2026 el crecimiento no ha llegado al 1%. "La presión turística en temporada alta ha disminuido. Las políticas de contención funcionan y tienen efecto", ha señalado Bauzá, que ha acusado a la diputada ecosoberanista Marta Carrió de "contaminar para alimentar a su parroquia de votantes".

Carrió, por su parte, ha acusado al Ejecutivo autonómico de defender la contención "con la cara tapada", mientras que AENA amplía previsiones de crecimiento "sin complejos y con el pecho hinchado". "Los mallorquines no podemos vivir en bien en nuestra casa, hay que decrecer", ha afirmado.

Bauzá ha reprochado a la ecosoberanista que cuando era directora general de Juventud pasara los albergues juveniles a turismo.