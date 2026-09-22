Bauzá recalca su oposición al decrecimiento turístico por "traer sufrimiento" a las empresas y trabajadores

Archivo - Varios turistas en las inmediaciones de la catedral de Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deporte, Jaume Bauzá, ha reiterado la postura del Govern contraria al decrecimiento turística, ya que, desde su punto de vista, "trae sufrimiento" para las empresas y los trabajadores.

De esta manera ha respondido el representante del Govern a la interpelación formulada este martes en el Parlament por el diputado de Més per Menorca Josep Castells, para hablar sobre masificación.

El responsable del ramo le ha contestado que la oposición lo puede proponer "una y otra vez" pero el decrecimiento sería una postura en la que el Govern "no quiere entrar", por las "responsabilidades patrimoniales" que pudiera conllevar la eliminación de plazas.

Bauzá ha admitido un aumento del número de turistas pero lo ha justificado en que las estancias son más cortas, por lo que aumenta la cantidad de gente que visita Baleares.

También ha achacado este incremento a las políticas de las anteriores legislaturas, cuando se habría producido un crecimiento de 115.000 plazas turísticas y ha planteado que la moratoria se podría haber aplicado al inicio de los pasados mandatos y no al final.

Asimismo, ha defendido que el Govern ha actuado en "diferentes ámbitos" contra esta masificación y ha citado el decreto de contención turística aprobado en la presente legislatura.

Castells ha citado diversos datos para alertar de esta masificación, como los incrementos en el índice de presión humana y el número de llegada de turistas, un problema que ha calificado como el "más grave" de Baleares y del que se pueden derivar el resto.

Ante esta situación, ha recriminado al Govern que "reactive" la bolsa de plazas turísticas con unas 900 plazas más en Menorca y que no se haya revisado el Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos para rebajar el techo de plazas.

Del mismo modo, ha subrayado que las políticas turísticas del Govern se encaminen hacia la promoción turística y a abrir nuevas conexiones aéreas, mientras la inspección turística "no da resultado".

El diputado ha aludido a las movilizaciones de la sociedad civil balear durante este verano para protestar contra esta masificación turística, que se han reproducido en todas las islas, y de las que ha criticado la represión contra las mismas y contra activistas.

Por otro lado, ha señalado a Aena como un "agente ajeno" a esta situación con un plan de aumento de la operatividad de vuelos, algo que también ha justificado en la ausencia de un plan del Govern para reducir las plazas turísticas.

El parlamentario ha subrayado que la manera coherente de contrarrestar estos planes sería una "disminución de plazas", por lo que ha cuestionado la autoridad del Govern de recriminar estos planes si se permite este crecimiento.

Bauzá le ha replicado que estas plazas de Menorca se han recuperado de la bolsa porque "ya se habían otorgado" y que la sociedad civil estaría representada en el Parlament surgido de las elecciones de 2023.

Además, ha reprobado que haya dedicado la mayor parte de su tiempo de intervención a criticar las políticas turísticas de un Govern que Baleares "ha llegado a su límite", que contra Aena que usa los aeropuertos baleares como una "caja registradora". Al mismo tiempo, ha puesto en valor que el Govern haya destinado el impuesto de turismo sostenible (ITS) a la lucha contra la oferta ilegal.

Castells ha mencionado el 'Informe Fènix', elaborado por un grupo de economistas, con un análisis y comparativa de los modelos económicos de las regiones del Mediterráneo de España, dependientes en mayor o menor medida del turismo.

Sobre este documento, ha destacado que se alerta de la pérdida de poder adquisitivo durante el siglo XXI en comunidades como Balares, ya que el turismo generaría una presión sobre servicios, carreteras y recursos, con un empleo de bajos salarios y del que no se obtienen los ingresos fiscales suficientes para sostener los servicios públicos que se necesitan.

El diputado le ha contestado que el crecimiento turístico "provoca sufrimiento" a los residentes y por eso se movilizan, porque "todo está saturado, el agua se agota y no hay vivienda". Además, le ha recordado que ITS siempre ha defendido la subida "sustancial" del ITS para que haga de "elemento disuasorio".