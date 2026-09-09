Bauzá afirma que las políticas turísticas "comienzan a dar resultados" y muestra "total respeto" por las manifestaciones

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación contra la masificación turística en Sóller - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha mostrado su "total respeto" por las manifestaciones contra la saturación turística, aunque sostenido que la política turística del Govern "comienza a dar resultados".

El representante del Govern ha respondido de esta manera a las preguntas de los diputados de Unidas Podemos (UP), José María García, y del PSIB Llorenç Pou sobre las acciones que ha emprendido el Govern ante las manifestaciones contra la saturación turística que ha habido en Baleares.

Así, ha recalcado que el gasto de los turistas "crece más" que el número de visitantes, por lo que ha pedido que antes de construir un "relato demagógico" se miren los datos.

García ha defendido que la estrategia de desestacionalización del Govern "no funciona", ya que ha supuesto crecimiento en verano y el resto del año. Además, ha puntualizado que la percepción del conseller "no coincide" con la de las personas que se movilizaron durante este verano.

En ese sentido, ha reprochado que el Govern "no responde a las necesidades de la gente de Baleares", porque el turismo "expulsa a la población, precariza los trabajos y agota los recursos", por mucho que se ponga a trabajar la "maquinaria de propaganda de IB3".

Igualmente, ha subrayado que, a su modo de ver, las políticas van "en sentido contrario" y se dirigen a "depender más del turismo". No obstante, ha puntualizado que no aspira a "acabar con el turismo", sino a ejercerlo "de otra manera".

También ha hecho mención a la "criminalización" de las protestas antiturístificación por parte de la Policía Nacional con sus "lamentables" detención de activistas, por lo que, en su opinión, el verano de 2026 pasará a la historia por ser el de "nuevos anuncios de rutas aéreas, más fondeos sobre la posidonia, la construcción de más piscinas y nuevos asentamientos de trabajadores precarios".

Bauzá le ha contestado que las manifestaciones también iban contra las políticas del Govern del que UP formaba parte y cuestionan la "eficacia" de las del actual Ejecutivo. En esta línea, ha pedido "hacer memoria" de las 115.000 plazas que se habrían autorizado anteriormente o la "nula" persecución de la oferta turística ilegal. Por estos motivos, ha pedido a García que "tenga fe" en la política turística del Govern.

En su turno de palabra, Pou ha incidido en que las manifestaciones podrían ser su "TIL turístico" --en referencia a las protestas educativas contra esta reforma educativa emprendida por el Govern del expresidente José Ramón Bauzá-- y le ha preguntado al Govern cuándo empezará a tomar "medidas valientes", dado que en las protestas se le recrimina su "inacción".

Bauzá ha lamentado que la "valentía" le haya llegado al PSIB "cuando no gobierna", al tiempo que ha destacado que el Govern ya habría tomado medidas como que para que haya un alta en la bolsa de plazas turísticas, se tenga que dar una de baja; la prohibición del alquiler vacacional en plurifamiliares y la elevación de las sanciones más graves.

El diputado socialista ha reprobado a Bauzá que viva en "un mundo alternativo" y le ha acusado de "no escuchar a la sociedad". Como contestación al discurso de Bauzá, ha replicado que el Govern habría "dejado caducar" expedientes, le ha recordado el caso del agroturismo del exdirector general de Transparencia Jaume Porsell o ha citado unas declaraciones del exconseller de Turismo y actual alcalde de Palma, Jaime Martínez, en las que se jactaba del aumento de plazas turísticas durante su mandato.

Por estos motivos, le ha recordado que las manifestaciones "no eran retroactivas" y ha acusado un Govern de la "genuflexión ante los poderosos".