Bauzá celebra que el Decreto Ley 4/2025 pueda ser útil a Ibiza para reconvertir zonas turísticas

IBIZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha celebrado que el Decreto Ley 4/2025, de 12 de abril, pueda ser útil a la ciudad de Ibiza para mejorar los núcleos de Figueretes y Es Viver.

Así ha contestado a la diputada de Vox, Patricia de las Heras, quien le ha preguntado si atenderá la solicitud de declaración de zona turística en reconversión para Figueretes y es Viver.

De las Heras se ha referido a los problemas de inseguridad ciudadana que han sufrido estas zonas y ha recordado que esta declaración permitiría "revertir la decadencia actual" de estos barrios.

"Los perros de la izquierda ya han publicado en redes que me vaya yo del barrio que me ha visto crecer", ha declarado la diputada.

Bauzá ha agradecido la pregunta porque, ha dicho, le permite poner en valor el Decreto Ley 4/2025, de 12 de abril, que Vox y PP aprobaron y que permite declarar la existencia de estas zonas. "Quien ha facilitado poder hacer esta reconversión es el Govern", ha explicado, recordando que son los ayuntamientos quienes la promueven.

El conseller ha incidido en la apuesta "clara y decidida" del Govern por la modernización y la sostenibilidad, introduciendo incentivos para la reconversión de zonas obsoletas, con una flexibilidad urbanística moderada.