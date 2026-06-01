Bauzá celebra la retirada de la campaña publicitaria de un grupo financiero alemán en el aeropuerto de Palma

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzá.
Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzá. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 1 junio 2026 14:27
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   PALMA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha celebrado el anuncio del grupo financiero alemán Sparkassen-Finanzgruppe de retirar la campaña publicitaria que el Govern asocia al turismo de excesos.

   En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, Bauzá ha celebrado que el grupo financiero haya tenido en cuenta el rechazo a la campaña y que haya entendido el malestar generado, al tiempo que ha cargo contra Aena, de quien, ha añadido, "siguen esperando la misma educación".

   "Hoy el sentido común ha llegado a Alemania, la arrogancia ya la teníamos aquí", ha concluido.

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