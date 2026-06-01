La empresa de la polémica publicidad del aeropuerto de Palma retirará la campaña y pide disculpas

Campaña publicitaria instalada en el aeropuerto de Palma en la que se puede leer 'Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen' y que se traduce en castellano como "Lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca". - EUROPA PRESS

PALMA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo financiero alemán Sparkassen-Finanzgruppe, que está detrás de la polémica campaña publicitaria instalada en el aeropuerto de Palma, ha anunciado que retirará la lona y ha pedido disculpas.

"Lamentamos profundamente que el mensaje que pretendíamos transmitir no haya tenido éxito y se haya percibido en Mallorca como una falta de respeto (...) Pedimos disculpas por ello", han indicado en un comunicado en el que apuntan a que los matices humorísticos se pueden interpretar de manera diferente según el idioma y pueden desencadenar "percepciones no deseadas".

Cabe recordar que en la lona publicitaria puede leerse "Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen", que en castellano puede traducirse como "lo que pasa en Mallorca, se queda en Mallorca".

La campaña publicitaria se refiere a un sistema de pago y el mensaje hace igualmente referencia a ello. El mensaje se ha topado igualmente con el rechazo del Govern, que el pasado viernes reclamó la retirada de la campaña al considerar que fomenta el turismo de excesos.

El grupo financiero ha admitido que coincide con la valoración del Ejecutivo autonómico y ha avanzado que ya ha dado la orden para retirar la lona.