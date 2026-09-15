Bauzá confirma que los datos avalan las políticas de contención del Govern en Eivissa

Archivo - El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, en un pleno del Parlament. - CAIB - Archivo

EIVISSA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Jaume Bauzá, ha asegurado que los datos de presión humana de Eivissa en 2025 avalan el relato de la contención turística del Govern y demuestran que sus políticas están funcionando.

Así lo ha indicado durante el pleno del Parlament de este martes después de que el diputado socialista Álex Pitaluga le haya preguntado por esta cuestión, asegurando que el descenso registrado en agosto es mínimo y que no tiene nada que ver con lo anunciado inicialmente.

Según Pitaluga, el pasado año el Índice de Presión Humana aumentó en la isla un 0,65 por ciento "y estamos en máximos históricos".

"Eivissa es la punta de lanza de la lucha contra los ilegales. El Índice de Presión Humana ha demostrado una clara tendencia hacia la contención", ha insistido el conseller, quien ha señalado que se está logrando desvincular el crecimiento en gasto que el aumento en volumen turístico.

"En Eivissa seguimos soportando una presión extraordinaria sobre un territorio limitado", ha contestado el diputado.

Bauzá ha explicado que en 2025 el número de turistas creció un 1,2 por ciento, con un mejor reparto durante los meses de mayor actividad. Las pernoctaciones cayeron un 8 por ciento y la presión sobre el territorio en agosto descendió un 2,38 por ciento, entre otros datos.