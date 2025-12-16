Bauzà defiende que las políticas contra la oferta turística ilegal dan resultados y "ganan por goleada" a las del PSIB

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha defendido que las políticas contra la oferta turística ilegal "están dando resultados" y que, además, "ganan por goleada" a las del PSIB.

En la sesión de control al Govern del último pleno de este año, Bauzà ha recordado los datos de las políticas para luchar contra la oferta ilegal en todas las Islas, relatando el número de inspecciones, denuncias, actas y presupuesto destinado.

"El Govern ha puesto legislación y recursos", ha sostenido, agregando que el "resumen de todo" es que hay menos presión en el territorio en los meses de junio, julio y agosto.

De su lado, el diputado socialista Llorenç Pou ha considerado que en los casi tres años de legislatura la Conselleria de Turismo ha hecho "anuncio tras anuncio sin lograr ningún resultado".

Además, ha acusado al conseller de "mentir" anunciando la incorporación de nuevos inspectores en Mallorca este año cuando desde la institución insular han apuntado que estos nuevos profesionales se incorporarán en 2026.