Bauzà defiende los resultados contra la oferta ilegal y el PSIB lo sitúa en el 'hall of fame' de "fracasos" del Govern

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha defendido los resultados de las medidas impulsadas para combatir la oferta turística ilegal, ante las críticas de gestión del PSIB, que ha situado al conseller "en el 'hall of fame' de los fracasos del Govern".

En el pleno de este martes, Bauzà ha reconocido que la seguridad jurídica dificulta que se puedan precintar viviendas "más rápido" de lo que al Govern le gustaría. "Pero siempre más rápido que ustedes, que ni lo intentaron", ha dicho.

Igualmente, ha puesto en valor los efectos "implacables" de las medidas puestas en marcha por los consells insulares, mencionando por ejemplo la retirada de 6.000 anuncios de Airbnb. "El Govern pone línea roja a los que abusan de los recursos y de los residentes, con ustedes tenían alfombra roja", ha zanjado.

De su lado, según el socialista, el Ejecutivo "no ha sido capaz" de precintar ninguna vivienda ilegal en dos años. "Está en el 'hall of fame' de los fracasos del Govern, con Mateo con el alquiler seguro, García con las ambulancias y Fernández con las listas de dependencia", ha concluido.