Bauzà destaca la importancia del impuesto turístico para revitalizar y transformar lugares como Ibiza

IBIZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha destacado este jueves en Ibiza la importancia del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en la transformación y revitalización de la ciudad.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, Bauzà ha remarcado que estas actuaciones "son inversiones muy importantes que quedan para los residentes y que provienen de un impuesto recaudado gracias al turismo".

Entre los proyectos visitados destaca la remodelación del Camí del Calvari, con un presupuesto de 2,55 millones de euros, financiados parcialmente con fondos ITS y del Consorcio Ibiza Patrimonio de la Humanidad. La intervención incluye la creación de dos nuevos miradores, una plaza con zonas de sombra, la renovación de infraestructuras y la ampliación del aparcamiento hasta 69 plazas.

El conseller ha puesto como ejemplo este proyecto, que ya se encuentra prácticamente finalizado, para mostrar "la rapidez con la que se han movilizado los recursos del ITS y su capacidad para impulsar actuaciones que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía al mismo tiempo que enriquecen la oferta turística".

La visita ha incluido también las obras de reforma del Mercado Viejo, con un presupuesto de 578.512 euros, que reforzarán el carácter histórico y comercial de este espacio emblemático; la rehabilitación de la antigua Pescadería, con una inversión de 1,8 millones de euros para convertirla en un centro cultural polivalente; y la inauguración del laboratorio arqueológico de Sa Pedrera, con una inversión de 96.200 euros financiados a través del Consorcio Ibiza Patrimonio de la Humanidad.