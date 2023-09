Bauzà insiste en que la ley de turismo es "más hotelera que turística" y defiende su reforma "con visión de su futuro"

PALMA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha afirmado este martes que la actual ley del turismo es "más hotelera que turística" y ha defendido la necesidad de una nueva norma "con visión de futuro".

En el debate de una interpelación parlamentaria en el pleno de este martes, Bauzà, sin embargo, no ha concretado cuándo estaría listo este texto, tal y como había preguntado la diputada del PSIB Pilar Costa.

El conseller ha respondido a Costa en materia de política general de turismo y ha defendido que el nuevo marco legal estará con todos los agentes que tienen algo que decir en materia turística "para que perdure en el tiempo". En todo caso, ha añadido, se mantendrá "lo mejor de las anteriores normas".

Bauzà ha insistido en que la redacción del texto se hará en colaboración con los consells insulares, que son las instituciones que tendrán que aplicarla.

En su interpelación, entre otras cuestiones, Pilar Costa ha pedido al responsable de Turismo que aunque se reforme el decreto de excesos se siga actuando "decididamente" contra este tipo de turista y, especialmente, que no se baje la guardia respecto a las agresiones sexuales. "Que el turista no llegue aquí pensándose que esto es el far west", ha apuntado.

Costa ha preguntado igualmente cuál es la intención del Govern en relación al acuerdo para limitar la llegada de cruceros. Sobre esto, Bauzà ha adelantado que el Ejecutivo impulsará la llegada de cruceros menos contaminantes "y de una manera más escalonada para evitar la sensación de saturación entre residentes".