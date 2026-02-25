Bauzà ofrece "predisposición y dedicación" a los sindicatos de la Policía Local para negociar el Plan de Ordenación

Agente de la Policía Local de Palma en plaza de España. - POLICÍA LOCAL

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto y nuevo regidor de Función Pública del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzà, ha indicado que los sindicatos de la Policía Local encontrarán "predisposición, tiempo y dedicación" por su parte, para negociar el nuevo Plan de Ordenación del cuerpo.

El representante local ha respondido de esta manera al ser preguntado este miércoles, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, por las movilizaciones que llevarán a cabo los agentes este jueves para reivindicar la puesta en marcha de este nuevo proyecto de reorganización.

En ese sentido, ha agradecido a la titular del área de Función Pública hasta ahora, Mercedes Celeste, la labor desempeñada y ha tendido la mano a las organizaciones sindicales para "llegar a una solución" que logre "los frutos que todos anhelan".

Bauzà ha reconocido que este martes ya tuvo una primera toma de contacto con los representantes sindicales, por lo que ha resaltado que es "prudente" ya que no hacía ni un día desde que ha asumido las nuevas funciones.

De este modo, su intención es citar a los sindicatos "en breve" para saber en qué punto se encuentran las negociaciones y retomarlas.

En cuanto al papel que desempeñe el regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo, Miquel Busquets, ha apuntado que es el "responsable" del área y de el dependería la organización de la Policía Local, por lo que ha admitido que también es un "interlocutor" con los sindicatos.

Además, Bauzà ha señalado que tendrá la "puerta abierta" para dar salida a un proyecto que pretende resolver los problemas de la ciudadanía.

Acerca de la manifestación de este jueves, ha argumentado que "todo el mundo tiene derecho a manifestarse" pero lo que espera es que cuando se convoque a los representantes sindicales "respondan y ayuden" para llegar a un acuerdo.