Bauzá: "Que el partido de Pedro Sánchez acuse a Prohens de no cumplir la palabra es tener la cara muy dura"

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzá. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha afirmado este martes que el partido de Pedro Sánchez acuse a Marga Prohens de no cumplir su palabra es "tener la cara muy dura".

En el debate de la preguntas de control al Ejecutivo en el pleno del Parlament de este martes, Bauzá ha respondido así al diputado del PSIB Llorenç Pou, que ha acusado a Prohens de traicionar la palabra dada a los mallorquines en cuanto a la reducción de plazas turísticas.

"Ustedes hacen expansión y la gente está harta", ha afirmado el socialista, que ha calificado "la muestra de cinismo más grande" la foto de Prohens con Llorenç Galmés anunciando una reducción de plazas en Mallorca. "Dos años y no se sabe nada", ha añadido.

Bauzá ha rechazado las acusaciones de engañar a la ciudadanía del partido que no cumplió ni en sanidad, ni en vivienda, ni en turismo, ni en cultura, ni del partido del caso Mascarillas, ni del caso Plus Ultra, del partido de Ábalos, Koldo y Zapatero y que "engaña con inmigración y política aeroportuaria".