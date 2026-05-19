Bauzá reivindica contención compatible con la vida diaria frente a "utopías de decrecimiento"

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzá. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha reivindicado este martes una contención activa, razonable y compatible con la vida diaria, frente a "utopías de decrecimiento".

En el pleno del Parlament de este martes, el conseller ha respondido así al diputado socialista Llorenç Pou, que se ha referido a la situación de "absoluta saturación" que ya se experimenta en varios puntos del archipiélago.

Pou, además, ha acusado al Govern de "legislar a la carta" para beneficiar intereses privados, en referencia a una vivienda en Eivissa que podrá hacer alquiler turístico cuando inicialmente se le había denegado; o a la cuestión de la reserva de plazas en edificios catalogados, después de que el Ayuntamiento de Sineu (PP) haya recuperado las competencias en Urbanismo, cuando tiene todo el centro declarado BIC.

El conseller ha invitado al diputado socialista a acudir a los juzgados si tiene sospechas de irregularidades.