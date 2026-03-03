Belarra pregunta al Gobierno de España por el desalojo de más de 200 personas en la antigua cárcel de Palma

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra. - Jesús Hellín - Europa Press

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podemos Ione Belarra ha registrado en el Congreso de los Diputados una pregunta escrita dirigida al Gobierno de España para exigir respuestas urgentes ante el desalojo de más de 200 personas que habitaban la antigua cárcel de Palma.

Podemos ha enmarcado este desalojo en un contexto de crisis de vivienda "sin precedentes", especialmente grave en Palma, donde proliferan viviendas destinadas al alquiler turístico ilegal mientras los recursos públicos de acogida se encuentran saturados.

La formación advierte, además, de que el fin de las medidas del denominado "escudo social" podría provocar un incremento de los desahucios y del sinhogarismo.

En su iniciativa, el grupo parlamentario ha recordado que el derecho a una vivienda digna está recogido en el artículo 47 de la Constitución Española y que el Gobierno central tiene la responsabilidad de coordinar políticas de vivienda y protección social.

Entre otras cuestiones, Podemos pregunta al Ejecutivo si piensa detener el desalojo hasta que exista una solución habitacional para todas las personas afectadas; qué medidas urgentes adoptará para evitar su exclusión residencial inmediata; si está dispuesto a coordinarse con el Ayuntamiento de Palma para garantizar viviendas dignas y definitivas; y qué mecanismos pondrá en marcha para reforzar la coordinación entre administraciones ante la saturación de los servicios sociales.

Asimismo, la formación solicita información sobre las acciones previstas para acelerar la regularización extraordinaria de personas en situación administrativa irregular afectadas por desalojos masivos, así como sobre posibles campañas de acompañamiento, asesoramiento y difusión para garantizar que ninguna persona quede fuera de estos procesos.