Un belén muy mallorquín cobra vida en La Misericòrdia

Belén Viviente de La Misericòrdia - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un belén muy mallorquín ha cobrado vida este sábado en La Misericòrdia, donde cientos de personas han asistido a esta recreación, en la que han participado más de 100 personas, recuperada por el Consell de Mallorca hace ahora dos años.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que los jardines del Centre Cultural de La Misericòrdia han acogido, este sábado, una nueva edición del Belén Viviente, una recreación navideña que ha reunido a más de 100 participantes y ha cautivado a centenares de visitantes con una propuesta llena de tradición y espíritu navideño. Este año, la novedad ha sido la ampliación del espacio, que se ha extendido hasta el emblemático ficus de La Misericòrdia.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la vicepresidenta primera y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, han sido los encargados de inaugurar este esperado evento, que ha destacado por una completa programación y momentos cargados de emoción, como la cabalgata de los Reyes Magos, que han hecho varias visitas a lo largo de la tarde, y el canto de la Sibila. También se ha celebrado un concierto de villancicos a cargo del Coro Infantil del Teatre Principal de Palma.

Los asistentes han podido recorrer los jardines de La Misericòrdia con diferentes puestos. A la entrada había artesanos vendiendo sus productos y una buñolera. A continuación, matanceras, costureras, comida mallorquina, pescadores y numerosos pastorcillos. En la recreación participaron más de 100 personas y también animales de Natura Park, como burras, conejos, cerdos, etcétera.

Esta iniciativa se enmarca dentro del programa de Navidad en La Misericòrdia que el Consell celebra del 6 de diciembre al 5 de enero y que incluye una recogida solidaria de alimentos y juguetes.